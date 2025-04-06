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Пресс за 2 недели? Разбор самой вирусной тренировки с сотнями миллионов просмотров

2:44
Спорт

В мире фитнеса часто появляются программы, обещающие быстрые результаты. Одной из таких является тренировка на пресс от Хлои Тинг, набравшая более 543 миллионов просмотров в интернете. Однако профессор спортивной науки доктор Майк Исратель подверг её критическому анализу, отмечая, что обещания получить видимый пресс за две недели маловероятны.

мышцы пресса
Фото: freepik
мышцы пресса

Почему это видео стало вирусным

Формат видео с короткими, энергичными упражнениями, ярким монтажом, ритмичной музыкой и мотивационной подачей стал идеальной "упаковкой" для широкой аудитории. Тренировка обещает простое: выполнять один комплекс дома без оборудования и получить видимый результат — тонкую талию, "кубики" и рельефный пресс — всего за две недели.

Для тех, кто ищет быструю трансформацию, такие обещания звучат как мечта. Но с точки зрения физиологии всё не так просто.

Реальность: как работает пресс

Чтобы пресс стал видимым, необходимо не только прокачать мышцы, но и существенно снизить общий процент жира в организме. Основная задача — создать дефицит калорий за счёт питания и кардио-нагрузок, а не только скручиваний и планок.

Кроме того, мышцы пресса — такие же мышцы, как и любые другие. Для их роста нужна прогрессивная нагрузка, качественное восстановление и работа с сопротивлением. Повторяющийся короткий комплекс, пусть даже ежедневно, не даёт того напряжения, которое необходимо для мышечного роста и гипертрофии.

Что действительно даёт результат

С точки зрения спортивной науки, добиться видимого пресса за две недели — задача почти невыполнимая. Это долгосрочный процесс, в котором важны:

  • Силовые тренировки: не только на пресс, но и на всё тело;
  • Кардио: для ускорения метаболизма и жиросжигания;
  • Рацион: сбалансированное питание с контролем калорийности;
  • Режим: сон, отдых, периодизация нагрузки.

Актуальные программы тренировок обычно строятся по принципу чередования интенсивности, включают упражнения с весом тела и внешним сопротивлением, работают над всеми группами мышц и позволяют отслеживать прогресс.

Почему такие видео всё равно важны

Несмотря на сомнительные обещания, вирусные тренировки играют важную роль. Они мотивируют миллионы людей двигаться, знакомят новичков с основами фитнеса и помогают сделать первый шаг. Да, идеального пресса через 14 дней не будет — но привычка тренироваться может остаться надолго.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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