Солнечная система зародилась в форме пончика: новые данные меняют представление о нашей космической обители

Наука

В исследовании, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые представили новые данные, указывающие на то, что раньше Солнечная система имела форму тороида, напоминающего пончик, вместо современного плоского диска.

Фото: The International Astronomical Union by Martin Kornmesser, CC BY 4.0

Это предположение основано на анализе железных метеоритов, происходящих из внешних регионов нашей системы. Сравнение их состава с материалами из внутренних областей показало значительные различия в содержании редких металлов, таких как иридий и платина, которые обычно образуются в высокотемпературных условиях близ звезды.

Формирование планет начинается в молекулярных облаках, где гравитация и коллизии материала приводят к образованию протопланетных дисков. Если эти диски имеют тороидальную форму, как предполагают исследователи, это может объяснить особенности распределения метеоритов внутри Солнечной системы. В таких условиях материалы, содержащие богатые металлами объекты, могут оказаться во внешних областях диска, что объясняет высокое содержание редких металлов в астероидах и метеоритах, пришедших из внешних регионов.

Эти результаты имеют большое значение для понимания процессов формирования не только нашей Солнечной системы, но и других планетных систем во Вселенной. Они подчеркивают важность изучения ранних стадий эволюции звездных систем и механизмов, которые определяют окончательную архитектуру планет и астероидов вокруг звезды.

