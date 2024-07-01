Солнечная система зародилась в форме пончика: новые данные меняют представление о нашей космической обители

В исследовании, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые представили новые данные, указывающие на то, что раньше Солнечная система имела форму тороида, напоминающего пончик, вместо современного плоского диска.
Это предположение основано на анализе железных метеоритов, происходящих из внешних регионов нашей системы. Сравнение их состава с материалами из внутренних областей показало значительные различия в содержании редких металлов, таких как иридий и платина, которые обычно образуются в высокотемпературных условиях близ звезды.
Формирование планет начинается в молекулярных облаках, где гравитация и коллизии материала приводят к образованию протопланетных дисков. Если эти диски имеют тороидальную форму, как предполагают исследователи, это может объяснить особенности распределения метеоритов внутри Солнечной системы. В таких условиях материалы, содержащие богатые металлами объекты, могут оказаться во внешних областях диска, что объясняет высокое содержание редких металлов в астероидах и метеоритах, пришедших из внешних регионов.
Эти результаты имеют большое значение для понимания процессов формирования не только нашей Солнечной системы, но и других планетных систем во Вселенной. Они подчеркивают важность изучения ранних стадий эволюции звездных систем и механизмов, которые определяют окончательную архитектуру планет и астероидов вокруг звезды.
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