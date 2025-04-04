Не юг, а урожай — вот как вырастить виноград в средней полосе

Выращивание винограда уже давно перестало быть привилегией южан. Благодаря усилиям селекционеров, теперь сладкие гроздья можно собирать и в Подмосковье, и на Урале, и даже в Сибири. Главное — выбрать подходящий сорт и соблюдать несколько важных правил.
Для холодных регионов подойдут скороспелые и морозоустойчивые сорта. Например:
Московская область: "Рошфор", "Мускат Новошахтинский", "Викинг"
Урал: "Подарок Несветая", "Низина Крайнова"
Сибирь: "Амурский прорыв", "Юлиан"
Обратите внимание: для еды лучше брать столовые или бессемянные сорта, для вина — технические, универсальные подойдут и туда, и туда.
Виноград любит солнце и не терпит застоя воды. Участок должен быть с южным уклоном, защищённый от ветра. Почва — лёгкая, рыхлая, с глубоким залеганием грунтовых вод.
Весной сажать лучше всего — когда земля прогреется до +10 °C. Саженцы с открытой корневой системой (ОКС) заглубляют на 35-45 см, с закрытой (ЗКС) — сажают на уровне земли.
Саженец должен быть крепким, с живыми почками и без повреждений. У ЗКС — не меньше четырёх ярких листьев. Перед посадкой их лучше немного закалить, вынося на улицу.
Осенью подготовьте яму (60x60 см), внесите перегной, песок и золу.
Весной насыпьте холмик земли, поставьте на него саженец, аккуратно расправьте корни.
Засыпьте землю, полейте, замульчируйте и притените куст.
Полив — раз в неделю при засухе.
Рыхление — до 6 раз за сезон.
Подвязка — сначала к колышку, потом к шпалере.
Обработка — фунгициды от грибков, инсектициды от вредителей.
Подкормка — не нужна, если посадка была "по науке".
Без укрытия виноград не переживёт первую зиму. Его снимают со шпалеры, укладывают в канавки, засыпают слоями: земля, перегной, лапник и снова земля. Весной открывают, когда минует угроза заморозков.
Виноградник (устар по Далю Вертогра́д) — участок земли, на котором выращивают виноград.
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