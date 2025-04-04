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Не юг, а урожай — вот как вырастить виноград в средней полосе

2:22
Садоводство

Выращивание винограда уже давно перестало быть привилегией южан. Благодаря усилиям селекционеров, теперь сладкие гроздья можно собирать и в Подмосковье, и на Урале, и даже в Сибири. Главное — выбрать подходящий сорт и соблюдать несколько важных правил.

Гроздь винограда
Фото: flickr.com by Sheila Sund, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гроздь винограда

Какой сорт выбрать

Для холодных регионов подойдут скороспелые и морозоустойчивые сорта. Например:

  • Московская область: "Рошфор", "Мускат Новошахтинский", "Викинг"

  • Урал: "Подарок Несветая", "Низина Крайнова"

  • Сибирь: "Амурский прорыв", "Юлиан"

Обратите внимание: для еды лучше брать столовые или бессемянные сорта, для вина — технические, универсальные подойдут и туда, и туда.

Где и когда сажать?

Виноград любит солнце и не терпит застоя воды. Участок должен быть с южным уклоном, защищённый от ветра. Почва — лёгкая, рыхлая, с глубоким залеганием грунтовых вод.

Весной сажать лучше всего — когда земля прогреется до +10 °C. Саженцы с открытой корневой системой (ОКС) заглубляют на 35-45 см, с закрытой (ЗКС) — сажают на уровне земли.

Как подготовить саженцы

Саженец должен быть крепким, с живыми почками и без повреждений. У ЗКС — не меньше четырёх ярких листьев. Перед посадкой их лучше немного закалить, вынося на улицу.

Посадка: пошагово

  1. Осенью подготовьте яму (60x60 см), внесите перегной, песок и золу.

  2. Весной насыпьте холмик земли, поставьте на него саженец, аккуратно расправьте корни.

  3. Засыпьте землю, полейте, замульчируйте и притените куст.

Уход в первый год

  • Полив — раз в неделю при засухе.

  • Рыхление — до 6 раз за сезон.

  • Подвязка — сначала к колышку, потом к шпалере.

  • Обработка — фунгициды от грибков, инсектициды от вредителей.

  • Подкормка — не нужна, если посадка была "по науке".

Готовим к зиме

Без укрытия виноград не переживёт первую зиму. Его снимают со шпалеры, укладывают в канавки, засыпают слоями: земля, перегной, лапник и снова земля. Весной открывают, когда минует угроза заморозков.

Уточнения

Виноградник (устар по Далю Вертогра́д) — участок земли, на котором выращивают виноград.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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