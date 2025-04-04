ТОП-5 лучших лакомств от бабушек СССР

2:27 Your browser does not support the audio element. Еда

В детстве у многих из нас была одна особая радость — угощения от бабушки.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Оладьи

Советские бабушки не знали о суперфудах и модных десертах, но готовили простые, вкусные и душевные сладости, которые до сих пор вызывают ностальгию. Давай вспомним лучшие лакомства из СССР!

1. Торт "Муравейник"

Почему любим? Лёгкий в приготовлении: просто раскрошенное печенье, сгущёнка и масло. Хрустящий, сладкий, с карамельным вкусом. Выглядел необычно — в виде горки, как настоящий муравейник!

Интересный факт:

В некоторых семьях в тесто добавляли мак или орехи, чтобы торт был ещё вкуснее.

2. Оладьи со сметаной или вареньем

Мягкие, румяные оладьи, жареные на сковороде. Подавались горячими со сметаной, домашним вареньем (клубничным, малиновым, вишневым) или медом.

Аромат жареных оладий создавал в доме неповторимую атмосферу уюта.

3. Запечённые яблоки с мёдом и корицей

Почему любим? Натуральный и полезный десерт. Вкусное сочетание мёда, корицы и мягкой яблочной мякоти. Особенно популярно осенью, когда яблоки были свежими.

Интересный факт:

Некоторые бабушки добавляли внутрь орехи или ягоды, чтобы сделать вкус насыщеннее.

4. Песочное печенье "на скорую руку"

Почему любим? Готовилось просто: мука, сахар, яйцо и маргарин. Иногда в тесто добавляли варенье или мак. Мягкое внутри, хрустящее снаружи — идеально с чаем!

Интересный факт:

Песочное тесто было универсальным: из него делали и пироги, и корзиночки с вареньем.

5. Карамель на ложке ("леденец от бабушки")

Почему любим? Всего два ингредиента: сахар + вода. Сахар плавился на сковороде до янтарного цвета и выливался на ложку. Иногда в карамель добавляли молоко, чтобы получить "ириски".

Интересный факт:

Такие леденцы были самодельной заменой магазинных конфет, которые не всегда удавалось купить.

Эти лакомства, приготовленные с любовью бабушкиными руками, навсегда остались в памяти многих как вкус детства и символ домашнего тепла.