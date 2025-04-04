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Юбки, которые спасут ваш весенний стиль: три модных открытия, о которых вы не знали

Моя семья » Красота и стиль

Весна 2025 года уже на пороге, и с ней приходит время для легкости и женственности в моде. Прощай, зимние брюки, встречай юбки! Как выбрать правильную модель, чтобы выглядеть не только модно, но и стильно? Мы расскажем о самых ярких трендах в юбках этой весны.

Женщина в юбке
Фото: Designed by Freepik by senivpetro is licensed under Public domian
Женщина в юбке

Кожаная юбка: стиль и элегантность вне времени

Кожаная юбка — это настоящая классика, которая была на пике популярности в прошлом году и продолжает оставаться фаворитом. В отличие от зимы, когда она защищала нас от холода, весной кожаная юбка не теряет актуальности. Она по-прежнему элегантна, стильна и универсальна, легко сочетаясь с различными вещами: от кардиганов и белых футболок до элегантных блузок.

Этой весной в тренде длинные кожаные юбки, преимущественно миди-длины, а также юбки-карандаш и мини. Цвета остаются классическими: коричневый, черный и бордовый, добавляя образу теплоту и стиль.

Юбка-колонна: минимализм и элегантность

Юбка-колонна — это выбор для тех, кто предпочитает строгий, но утонченный стиль. С прямым и аккуратным кроем, напоминающим форму колонн, она ассоциируется с элегантностью и долговечностью. Это идеальный вариант для любителей минимализма, который легко впишется в любой гардероб.

Юбка-колонна — невероятно универсальная модель. Она прекрасно комбинируется с футболками, блузками, свитерами, рубашками и блейзерами. Для завершения образа подойдут балетки или туфли на высоком каблуке. Для более дерзкого варианта можно выбрать юбку с разрезом, чтобы добавить немного пикантности.

Двухслойная юбка: игривость и стиль

Еще одна модная находка весны 2025 — двухслойная юбка, которая добавляет образу объем и динамичность. Верхний и нижний слои могут быть выполнены из одного материала и цвета или же отличаться по текстуре и оттенку, что придает модели дополнительную оригинальность. Такой тренд будет идеальным выбором для создания игривого и стильного образа.

С двухслойной юбкой важно правильно выбрать верх, чтобы создать гармоничный образ. Модель привлекает внимание и может стать акцентом всего наряда, поэтому важно подобрать такие вещи, которые не затмят её, а подчеркнут её стиль.

Весной 2025 года не бойтесь экспериментировать с юбками, будь то кожаная, колонна или двухслойная модель. Главное — найти свой стиль и сочетать модные тренды с личными предпочтениями.

Уточнения

Ю́бка (от фр. jupe, что от араб. جبة‎ — «джубба» — нижнее платье из хлопчатобумажной ткани) — предмет как женской, так и мужской поясной одежды, покрывающий нижнюю часть тела и эволюционировавший из набедренной повязки.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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