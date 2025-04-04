Все о Еве: в Театре на Трубной расскажут, куда приводит стремление к славе

11, 12, 13 и 26 апреля в Театре на Трубной состоится премьера спектакля "Всё о Еве".
Постановка Романа Самгина — классическая история о зависти и амбициях, которая погружает зрителей в мир театра, где молодая секретарша Ева стремится занять место своего кумира, известной актрисы.
Спектакль наполнен напряжением и неожиданными поворотами, которые покажут, как далеко может зайти стремление к славе.
В ролях:
и другие.
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