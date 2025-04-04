Все о Еве: в Театре на Трубной расскажут, куда приводит стремление к славе

0:41 Your browser does not support the audio element. Культура

11, 12, 13 и 26 апреля в Театре на Трубной состоится премьера спектакля "Всё о Еве".

Фото: Пресс-служба Театра на Трубной Афиша спектакля Театра на Трубной Всё о Еве

Постановка Романа Самгина — классическая история о зависти и амбициях, которая погружает зрителей в мир театра, где молодая секретарша Ева стремится занять место своего кумира, известной актрисы.

Спектакль наполнен напряжением и неожиданными поворотами, которые покажут, как далеко может зайти стремление к славе.

В ролях:

Инга Оболдина,

Анастасия Акатова,

Карина Стрелкова,

Татьяна Циренина,

Олег Царев,

Александр Овчинников

и другие.