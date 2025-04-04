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Все о Еве: в Театре на Трубной расскажут, куда приводит стремление к славе

0:41
Культура

11, 12, 13 и 26 апреля в Театре на Трубной состоится премьера спектакля "Всё о Еве".

Афиша спектакля Театра на Трубной Всё о Еве
Фото: Пресс-служба Театра на Трубной
Афиша спектакля Театра на Трубной Всё о Еве

Постановка Романа Самгина — классическая история о зависти и амбициях, которая погружает зрителей в мир театра, где молодая секретарша Ева стремится занять место своего кумира, известной актрисы.

Спектакль наполнен напряжением и неожиданными поворотами, которые покажут, как далеко может зайти стремление к славе.

В ролях:

  • Инга Оболдина,
  • Анастасия Акатова,
  • Карина Стрелкова,
  • Татьяна Циренина,
  • Олег Царев,
  • Александр Овчинников

и другие.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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