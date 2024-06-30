Обнаружен "первопроходец" для колонизации Марса: земной пустынный мох удивил учёных своими "способностями"

Учёные обнаружили пригодное для существования на Марсе земное растение

2:03 Your browser does not support the audio element. Наука

Китайские биологи обнаружили, что пустынный мох вида Syntrichia caninervis обладает уникальной способностью переносить экстремальные условия, что делает его перспективным кандидатом для колонизации Марса.

Фото: en.wikipedia.org by Titus Tscharntke is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:public_domain

В ходе исследований было установлено, что этот мох может полностью обезвоживаться и затем восстанавливаться после длительного пребывания при крайне низких температурах. Конкретно, Syntrichia caninervis сохраняет жизнеспособность после того, как проведет около пяти лет при температуре -80 °C или примерно месяц при -196 °C.

Этот вид мха обитает в большинстве пустынных регионов Земли и способен выдерживать резкие изменения температур и постоянный недостаток влаги. Это делает его особенно интересным для изучения в контексте колонизации других планет, таких как Марс.

Исследователи проверили, как мох реагирует на условия, схожие с марсианскими, включая длительное обезвоживание и снижение температуры до -80 °C, что характерно для экваториальных регионов Марса зимой. Результаты показали, что Syntrichia caninervis почти всегда возвращается к жизни, даже если теряет более 98% запасов воды. Более того, он способен выдерживать марсианские температуры на протяжении трех-пяти лет и возвращаться к жизни после месячного воздействия жидкого азота.

Кроме того, мох оказался устойчивым к высоким дозам гамма-радиации, порядка 1000 грэй (свыше 110 000 биологического эквивалента рентгена), без видимых последствий для регенерации и скорости роста.

Эти свойства делают его идеальным кандидатом для роли "первопроходца" в колонизации Марса и других планет с условиями, отдаленно похожими на земные.

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