Обнаружен "первопроходец" для колонизации Марса: земной пустынный мох удивил учёных своими "способностями"

Китайские биологи обнаружили, что пустынный мох вида Syntrichia caninervis обладает уникальной способностью переносить экстремальные условия, что делает его перспективным кандидатом для колонизации Марса.
В ходе исследований было установлено, что этот мох может полностью обезвоживаться и затем восстанавливаться после длительного пребывания при крайне низких температурах. Конкретно, Syntrichia caninervis сохраняет жизнеспособность после того, как проведет около пяти лет при температуре -80 °C или примерно месяц при -196 °C.
Этот вид мха обитает в большинстве пустынных регионов Земли и способен выдерживать резкие изменения температур и постоянный недостаток влаги. Это делает его особенно интересным для изучения в контексте колонизации других планет, таких как Марс.
Исследователи проверили, как мох реагирует на условия, схожие с марсианскими, включая длительное обезвоживание и снижение температуры до -80 °C, что характерно для экваториальных регионов Марса зимой. Результаты показали, что Syntrichia caninervis почти всегда возвращается к жизни, даже если теряет более 98% запасов воды. Более того, он способен выдерживать марсианские температуры на протяжении трех-пяти лет и возвращаться к жизни после месячного воздействия жидкого азота.
Кроме того, мох оказался устойчивым к высоким дозам гамма-радиации, порядка 1000 грэй (свыше 110 000 биологического эквивалента рентгена), без видимых последствий для регенерации и скорости роста.
Эти свойства делают его идеальным кандидатом для роли "первопроходца" в колонизации Марса и других планет с условиями, отдаленно похожими на земные.
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