Лайфхак недели: как отмыть пригоревшую сковороду без скребков, слёз и лишнего драматизма

Забыли выключить плиту вовремя? Сковорода покрылась слоем нагара, а еда пригорела намертво? Не спешите выбрасывать любимую посуду — вам поможет один простой способ, не требующий ни усилий, ни дорогих чистящих средств. Всё, что нужно, уже есть у вас дома.

Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сковорода

Что понадобится

1 стакан колы: благодаря кислотам легко разъедает нагар.

благодаря кислотам легко разъедает нагар. 2 ст. ложки пищевой соды: усиливает чистящий эффект.

усиливает чистящий эффект. 2 ст. ложки средства для мытья посуды: расщепляет жир.

расщепляет жир. 1 ст. ложка соли: действует как мягкий абразив.

действует как мягкий абразив. Плотный пластиковый пакет: подойдёт обычный пакет из супермаркета.

Как очистить сковороду

Смешайте ингредиенты : в глубокой миске соедините колу, соду, средство и соль.

: в глубокой миске соедините колу, соду, средство и соль. Погрузите сковороду : положите грязную посуду в пакет и вылейте внутрь смесь.

: положите грязную посуду в пакет и вылейте внутрь смесь. Запечатайте : плотно завяжите пакет, чтобы жидкость не вытекала.

: плотно завяжите пакет, чтобы жидкость не вытекала. Выждите час : дайте средству поработать.

: дайте средству поработать. Протрите и сполосните: через час достаньте сковороду и аккуратно потрите дно жёсткой губкой — нагар сойдёт без усилий.

Если загрязнение сильное, процедуру можно повторить. А самое приятное — никакого едкого запаха и минимальные затраты.

Альтернативные средства под рукой

Если под рукой нет колы, можно попробовать другие не менее эффективные методы:

Уксус и вода

Смешайте 1 стакан воды и 4 ст. ложки уксуса. Замочите сковороду на несколько часов, затем помойте как обычно.

Пищевая сода и вода

Сделайте густую пасту и нанесите её на загрязнённые участки. Через пару часов удалите остатки губкой.

Лимонная кислота

Растворите 1-2 ч. ложки в горячей воде, остудите, поместите сковороду в раствор. Через время от нагара не останется следа.

Этот трюк особенно хорош, если у вас нет времени на долгую чистку или не хочется царапать покрытие. Всё просто: насыпал, залил, подождал — и забыл про нагар.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



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