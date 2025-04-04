Лайфхак недели: как отмыть пригоревшую сковороду без скребков, слёз и лишнего драматизма

Забыли выключить плиту вовремя? Сковорода покрылась слоем нагара, а еда пригорела намертво? Не спешите выбрасывать любимую посуду — вам поможет один простой способ, не требующий ни усилий, ни дорогих чистящих средств. Всё, что нужно, уже есть у вас дома.
Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сковорода
Что понадобится
1 стакан колы: благодаря кислотам легко разъедает нагар.
2 ст. ложки пищевой соды: усиливает чистящий эффект.
2 ст. ложки средства для мытья посуды: расщепляет жир.
1 ст. ложка соли: действует как мягкий абразив.
Плотный пластиковый пакет: подойдёт обычный пакет из супермаркета.
Как очистить сковороду
Смешайте ингредиенты: в глубокой миске соедините колу, соду, средство и соль.
Погрузите сковороду: положите грязную посуду в пакет и вылейте внутрь смесь.
Запечатайте: плотно завяжите пакет, чтобы жидкость не вытекала.
Выждите час: дайте средству поработать.
Протрите и сполосните: через час достаньте сковороду и аккуратно потрите дно жёсткой губкой — нагар сойдёт без усилий.
Если загрязнение сильное, процедуру можно повторить. А самое приятное — никакого едкого запаха и минимальные затраты.
Альтернативные средства под рукой
Если под рукой нет колы, можно попробовать другие не менее эффективные методы:
Уксус и вода
Смешайте 1 стакан воды и 4 ст. ложки уксуса. Замочите сковороду на несколько часов, затем помойте как обычно.
Пищевая сода и вода
Сделайте густую пасту и нанесите её на загрязнённые участки. Через пару часов удалите остатки губкой.
Лимонная кислота
Растворите 1-2 ч. ложки в горячей воде, остудите, поместите сковороду в раствор. Через время от нагара не останется следа.
Этот трюк особенно хорош, если у вас нет времени на долгую чистку или не хочется царапать покрытие. Всё просто: насыпал, залил, подождал — и забыл про нагар.
Уточнения
Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.