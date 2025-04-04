Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Все о Еве: в Театре на Трубной расскажут, куда приводит стремление к славе
Почему ты не растёшь: 4 ошибки, которые убивают твой прогресс в зале
Один секретный ингредиент — и кекс получается особенно пышным
ТОП-5 лучших лакомств от бабушек СССР  
Не юг, а урожай — вот как вырастить виноград в средней полосе
Моя прекрасная няня: Смолкин вспомнил об обмороках Заворотнюк на съёмках
Пьёшь много воды — и получаешь второй подбородок? Вот почему
Идеален в дороге, но опасен в городе: круиз-контроль с подводными камнями
Сезон не по расписанию: туризм в феврале побил рекорды на Балеарах

Лайфхак недели: как отмыть пригоревшую сковороду без скребков, слёз и лишнего драматизма

Недвижимость

Забыли выключить плиту вовремя? Сковорода покрылась слоем нагара, а еда пригорела намертво? Не спешите выбрасывать любимую посуду — вам поможет один простой способ, не требующий ни усилий, ни дорогих чистящих средств. Всё, что нужно, уже есть у вас дома.

Сковорода
Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сковорода

Что понадобится

  • 1 стакан колы: благодаря кислотам легко разъедает нагар.
  • 2 ст. ложки пищевой соды: усиливает чистящий эффект.
  • 2 ст. ложки средства для мытья посуды: расщепляет жир.
  • 1 ст. ложка соли: действует как мягкий абразив.
  • Плотный пластиковый пакет: подойдёт обычный пакет из супермаркета.

Как очистить сковороду

  • Смешайте ингредиенты: в глубокой миске соедините колу, соду, средство и соль.
  • Погрузите сковороду: положите грязную посуду в пакет и вылейте внутрь смесь.
  • Запечатайте: плотно завяжите пакет, чтобы жидкость не вытекала.
  • Выждите час: дайте средству поработать.
  • Протрите и сполосните: через час достаньте сковороду и аккуратно потрите дно жёсткой губкой — нагар сойдёт без усилий.

Если загрязнение сильное, процедуру можно повторить. А самое приятное — никакого едкого запаха и минимальные затраты.

Альтернативные средства под рукой

Если под рукой нет колы, можно попробовать другие не менее эффективные методы:

Уксус и вода

  • Смешайте 1 стакан воды и 4 ст. ложки уксуса. Замочите сковороду на несколько часов, затем помойте как обычно.

Пищевая сода и вода

  • Сделайте густую пасту и нанесите её на загрязнённые участки. Через пару часов удалите остатки губкой.

Лимонная кислота

  • Растворите 1-2 ч. ложки в горячей воде, остудите, поместите сковороду в раствор. Через время от нагара не останется следа.

Этот трюк особенно хорош, если у вас нет времени на долгую чистку или не хочется царапать покрытие. Всё просто: насыпал, залил, подождал — и забыл про нагар.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Борщёва заявила, что Слепаков* прилагает невероятные усилия, чтобы вернуться в РФ
Шоу-бизнес
Борщёва заявила, что Слепаков* прилагает невероятные усилия, чтобы вернуться в РФ Аудио 
Не спасут ни тормоза, ни реакция — эти шины не держат дорогу
Авто
Не спасут ни тормоза, ни реакция — эти шины не держат дорогу Аудио 
Забудьте минимализм: как юбки бохо становятся главной деталью весны
Красота и стиль
Забудьте минимализм: как юбки бохо становятся главной деталью весны Аудио 
Популярное
Не спасут ни тормоза, ни реакция — эти шины не держат дорогу

Три популярные модели летних шин провалили тест ADAC. У одной тормозной путь оказался длиннее на 17 метров. Узнай, какие покрышки лучше обойти стороной.

Не спасут ни тормоза, ни реакция — эти шины не держат дорогу
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили
Крем за 200 рублей оказался лучшим — дерматологи подтвердили
Не сажайте лук в одиночестве: с кем он работает как щит
Эти масла не подводили годами — и вот почему их советуют друзьям
Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова Весенне-летнее наступление ВС РФ началось: армия Украины на краю пропасти Дмитрий Плотников Суджа: что варится в котле войны Дарья Асламова
Простой трюк с педалью газа экономит до 30% топлива — и почти никто им не пользуется
Купе уходят в прошлое — дизайнеры делают ставку на другой шкаф
Три вещи, от которых собака радуется сильнее, чем от прогулки
Три вещи, от которых собака радуется сильнее, чем от прогулки
Последние материалы
Займы до зарплаты: как россияне находят выход из финансовых трудностей
Стриженова показала фото со дня рождения внука Пети: самый любимый
Новый препарат стирает признаки старения: результаты ошеломляют
Сладкая диета, которая удивит: мёд вместо сахара и минус размер за месяц
Вам нужно больше, чем просто крем! Разрушительная правда о вашем уходе за кожей
Возвращение к жизни и 10 млн рублей: Седокова впервые даст интервью после смерти Тиммы
Диета до первого понедельника: почему мозг срывает план и как перехитрить аппетит
Острые перцы с огорода: какой халапеньо даст до 50 плодов
Эти 7 признаков старят тебя больше, чем ты думаешь
15 минут и без теста — чебуреки из лаваша, которые удивляют
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.