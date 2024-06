Разгадана тайна межнейронной связи в человеческом мозге: открытие поможет в лечении аутизма и шизофрении

Учёные раскрыли важные аспекты взаимодействия между клетками мозга

Наука

Исследователи из Университета штата Колорадо обнаружили важные аспекты взаимодействия между клетками мозга, что может способствовать разработке новых методов лечения неврологических заболеваний, таких как аутизм, эпилепсия и шизофрения.

Фото: Wikimedia Commons by DanaAlmutawaaa, CC BY-SA 4.0

В статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, обсуждается механизм передачи информации нейронами через синапсы. Исследование показало, что ГАМКергические синапсы могут формироваться независимо от нейронной коммуникации, благодаря функции белка Gephyrin (Гефирин).

Команда доктора Чанды использовала модель мозга из человеческих нейронов, созданных из стволовых клеток, и с помощью CRISPR-Cas9 подтвердила роль Gephyrin в формировании синапсов. Традиционные исследования синапсов проводились на грызунах, но команда хотела изучить свойства человеческих синапсов. Используя человеческие стволовые клетки, они создали нейроны, имитирующие человеческие, и провели их высокоточное сканирование для анализа синаптической передачи.

Доктор Чанда отметил, что мутации в белке Gephyrin связаны с эпилепсией и другими неврологическими заболеваниями, что делает изучение его функции важным шагом в разработке методов лечения и профилактики этих заболеваний.

