Древнеегипетские писцы страдали недугом офисных работников: тогда эта болезнь была характерна только для одной профессии

Учёные обнаружили главную проблему со здоровьем у древнеегипетских писцов

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Чешские антропологи и медики изучили останки семидесяти древнеегипетских писцов и обнаружили, что большинство из них страдало от остеоартрита и характерных повреждений костей плечевого пояса, шеи и челюстей.

Фото: commons.wikimedia.org by Rama, CC BY-SA 2.0

Это связано с их профессией, требующей постоянного сидения в согнутом положении и написания текстов.

Исследование показало, что у 90% писцов развился остеоартрит и другие повреждения, обусловленные длительным сидячим положением и частым использованием перьев из стеблей ситника.

Антропологи под руководством Петры Гавелковой из Национального музея Праги изучили останки писцов, захороненных в некрополе Абусир в 2700-2200 годах до нашей эры. Писцы занимали высокое положение в обществе, что отражено в древнеегипетском искусстве, таких как статуя "сидящего писца" из Саккары, сообщает Scientific Reports.

Анализ более 1,7 тысяч анатомических признаков показал, что у писцов чаще всего страдали кости в верхней части тела, особенно позвоночник и плечевой пояс. Также выявлены повреждения нижней челюсти и суставов большого пальца правой руки, что связано с особенностями держания пера и его подправления зубами. Эти травмы были уникальны для писцов и не наблюдались у других египтян, что подтверждает их профессиональный характер.