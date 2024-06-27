Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Skoda возвращается в Россию через Казахстан: мнение эксперта
Zero Hedge: Мир катится к "продовольственной войне"
Губерниев считает, что российские спортсмены должны ехать в Париж
Вакуумный массаж банками: эффективное средство против целлюлита
Верка Сердючка отменяет концерт на фестивале ATLAS UNITED 2024
Летние веранды увеличили вместимость ресторанов и кафе в Москве на 20%
Условия для законного отъезда с места ДТП: объяснение автоюриста
Борис Войцеховский: переезд в Израиль и путь к новому гражданству
Почти 50% россиян откладывают деньги на покупку жилья
Древнеегипетские писцы страдали недугом офисных работников: тогда эта болезнь была характерна только для одной профессии

Учёные обнаружили главную проблему со здоровьем у древнеегипетских писцов

1:31
Наука

Чешские антропологи и медики изучили останки семидесяти древнеегипетских писцов и обнаружили, что большинство из них страдало от остеоартрита и характерных повреждений костей плечевого пояса, шеи и челюстей.

Учёные обнаружили главную проблему со здоровьем у древнеегипетских писцов
Фото: commons.wikimedia.org by Rama, CC BY-SA 2.0

Это связано с их профессией, требующей постоянного сидения в согнутом положении и написания текстов.

Исследование показало, что у 90% писцов развился остеоартрит и другие повреждения, обусловленные длительным сидячим положением и частым использованием перьев из стеблей ситника.

Антропологи под руководством Петры Гавелковой из Национального музея Праги изучили останки писцов, захороненных в некрополе Абусир в 2700-2200 годах до нашей эры. Писцы занимали высокое положение в обществе, что отражено в древнеегипетском искусстве, таких как статуя "сидящего писца" из Саккары, сообщает Scientific Reports.

Анализ более 1,7 тысяч анатомических признаков показал, что у писцов чаще всего страдали кости в верхней части тела, особенно позвоночник и плечевой пояс. Также выявлены повреждения нижней челюсти и суставов большого пальца правой руки, что связано с особенностями держания пера и его подправления зубами. Эти травмы были уникальны для писцов и не наблюдались у других египтян, что подтверждает их профессиональный характер.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Принято решение о контролируемом спуске МКС с её орбиты на Землю

МКС аккуратно сведут с орбиты специальным космическим кораблём.

NASA закажет у SpaceX космический корабль для спуска МКС за $843 млн
Эксперт объяснил, почему воздушный фильтр в машине требует частых замен
Как часто надо менять воздушный фильтр в двигателе автомобиля
Правила ухода за тыквой: как правильно формировать куст для максимального урожая
В Монголии 115 миллионов лет находился океан: учёные назвали причину возникновения огромного водоёма
Мороженое. Эксперт ответил на самые волнующие вопросы Дмитрий Плотников Попытка госпереворота в Боливии организована США с целью овладения запасами лития Любовь Степушова
Увеличиваем размер свёклы в 2 раза: рецепт июльской подкормки
Можно ли кормить кота разными кормами: советы ветеринаров
Многослойный графен обнаружен в грунте Луны: открытие проливает свет на геологическую эволюцию спутника Земли
Многослойный графен обнаружен в грунте Луны: открытие проливает свет на геологическую эволюцию спутника Земли
Последние материалы
Почти 50% россиян откладывают деньги на покупку жилья
Как правильно провести омоложение любимых фиалок
Ветеринары рассказали, можно ли кормить кошку собачьим кормом
"Спартак" расстался с футболистом Классеном
Пятерка лучших и худших для проживания городов мира в 2024 году
Бананы и орехи способны повышать настроение
Бритьё лица: новый корейский тренд для гладкой и сияющей кожи
В министерстве обороны Боливии опровергли оправдания путчиста Суньиги
Депутат Госдумы предложила программу компенсации на туризм для участников СВО
Дебаты США: "Сонный Джо" против "Диктатора Трампа"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников