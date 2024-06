Коэволюция вшей позволила узнать, когда предки людей остались без растительности на теле и оделись

Общий предок людей и обезьян Люси не имела растительности на теле, открыли учёные, изучавшие коэволюцию вшей. Профессор философии Стейси Келтнер из Государственного университета Кеннесо (Джорджия, США) порассуждала на страницах The Conversation, как это привело к изобретению одежды.

Фото: Pressebilder Neanderthal Museum by Neanderthal-Museum is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license