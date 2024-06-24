Коэволюция вшей позволила узнать, когда предки людей остались без растительности на теле и оделись

Профессор Келтнер: общий предок людей и обезьян Люси не имела растительности на теле

Общий предок людей и обезьян Люси не имела растительности на теле, открыли учёные, изучавшие коэволюцию вшей. Профессор философии Стейси Келтнер из Государственного университета Кеннесо (Джорджия, США) порассуждала на страницах The Conversation, как это привело к изобретению одежды.

Фото: Pressebilder Neanderthal Museum by Neanderthal-Museum is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Около 50 лет назад в Эфиопии нашли окаменелый череп и сотни фрагментов костей самки Australopithecus afarensis, жившей 3,2 миллиона лет назад. Это первая находка останков вида, эволюционно объединяющего современного человека с обезьянами, и потому — самая известная.

Древняя особь гоминина получила имя "Люси" в честь песни "Битлз", игравшей в лагере археологов. Люси называют нашим общим предком. На картинках её обычно изображают покрытой коричневой шерстью.

Сравнительно недавно выяснилось, что Люси была, скорее всего, голокожей. По коэволюции вшей учёные поняли, что приматы утратили растительность на теле 3-4 миллиона лет назад, а одежда у них появилась 83-170 тысяч лет назад. То есть более 2,5 миллионов лет древние люди и их предки были просто обнажены.

К потере волос привело, по всей видимости, сочетание факторов, таких как изменение терморегуляции, задержка физиологического развития, привлечение сексуальных партнеров и защита от паразитов. К созданию одежды людей подтолкнули экологические, социальные и культурные причины.

Одна из них — стыд, убеждена Келтнер. Необходимость совместного ухода обоих родителей за маленькими детьми обусловила переход к моногамии, а оставаться обнажёнными в этом случае означало провоцировать измены.

"Нагота — это угроза базовому социальному договору, потому что это приглашение к измене, объясняет эволюционный антрополог Дэниел М. Т. Фесслер. — Стыд побуждает нас оставаться верными нашим партнерам и разделить ответственность за воспитание наших детей".

В этом контексте Люси сложно назвать обнажённой — она не придерживалась моногамии и не испытывала стыда, заключила Стейси Келтнер.