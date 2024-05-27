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Неожиданная теория происхождения нефти: занесена на Землю из космоса

В Пермском Политехе рассказали, как образовалась нефть

2:17
Наука

Происхождение важнейших полезных ископаемых — нефти и природного газа — до сих пор остаётся предметом дискуссий. В Пермском национальном исследовательском политехническом университете напомнили основные принятые сейчас теории.

В Пермском Политехе рассказали, как образовалась нефть
Фото: Flickr by Maarten Heerlien is licensed under CC BY 2.0 DEED

Для нефти их три: биогенная, неорганическая и космическая.

Биогенная теория происхождения нефти

Нефть образуется из останков растений и животных под воздействием давления и высоких температур на большой глубине. Из этой теории следует, что "чёрное золото" — невозобновляемый ресурс.

Неорганическая теория происхождения нефти

Её придерживался известный химик Дмитрий Менделеев. Он считал, что нефть образуется из продуктов реакции карбидов железа с водой.

"После реакции воды с карбидами образуемые вещества поднимаются выше и формируются окончательно. По мнению сторонников теории, этот процесс происходит постоянно, поэтому уменьшение запасов нефти человечеству не грозит", — говорит профессор кафедры "Нефтегазовые технологии" ПНИПУ доктор технических наук Григорий Хижняк.

Космическая теория происхождения нефти

В пользу этой теории говорит огромное количество метана и других углеводородов, а также аммиака на многих небесных телах.

"Уже доказано, что метеориты могут принести на землю не только минералы, но и различные бактерии и микроорганизмы, которые могут стать сырьём для нефти, — отмечает Хижняк.

Что касается природного газа, его происхождение объясняют схожими теориями.

Минеральная теория происхождения газа

Она предполагает, что все химические элементы, из которых состоит газ, изначально заложены в мантии Земли. Из-за постоянного движения внутри планеты они постепенно поднимаются к её поверхности.

Биогенная теория происхождения газа

"По биогенной теории, природный газ образовался из остатков растительных и животных организмов, вымерших в конце палеозойской эры, которые под действием бактерий, высокого давления и температуры превратились в смесь газообразных углеродов", — объясняет Хижняк.

Как образовалась нефть
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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