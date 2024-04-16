Перспективная российская ракета на газу будет в 10 раз круче, чем Falcon 9 Илона Маска, обещал Борисов

Глава Роскосмоса Борисов: "Амур-СПГ" сможет запускаться повторно от 50 до 100 раз

1:03 Your browser does not support the audio element. Наука

Перспективная российская многоразовая ракета "Амур-СПГ" на порядок превосходит Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска, заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с курсантами и студентами в Государственном музее истории космонавтики имени Циолковского в Калуге.

Фото: Роскосмос is licensed under public domain

"Если ракета Falcon 9, как правило, используется не более 10 раз, то первая ступень на топливной паре СПГ-кислород может использоваться минимум 50, а может быть, и более — 100 раз. А это как раз стоимость выведения", — пояснил он.

Ракета-носитель "Амур-СПГ" с возвращаемой ступенью на сжиженном метане разрабатывается с 2020 года. Борисов впервые рассказал о ней совсем недавно.

Тогда он упомянул о том, что новинка составит конкуренцию детищу Маска. Заокеанские злопыхатели, впрочем, оценивают перспективы российского аналога Falcon 9 крайне скептически.

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