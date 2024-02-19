РФ тайно разрабатывает сверхлёгкую многоразовую ракету на газу, признался глава Роскосмоса

Глава Роскосмоса Борисов сообщил о разработке новой сверхлёгкой ракеты на газу

1:09 Your browser does not support the audio element. Наука

Около трёх лет назад под эгидой Роскосмоса начата разработка перспективной сверхлёгкой ракеты-носителя, сообщил генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов порталу "Pro Космос".

Фото: РКЦ "Прогресс"

"Работа не афишировалась, так как этот носитель достаточно инновационный по своим конструкторским, технологическим решениям, там используются новые сплавы и композиционные материалы", — признался он.

Кроме того, секретность разработки обусловлена тем, что её основной заказчик — Минобороны РФ.

Новая ракета будет иметь возвращаемую ступень, использующую в качестве топлива сжиженный природный газ (СПГ).

"СПГ имеет лучшие характеристики для полётов возвращаемой ступени, и цикл подготовки значительно ниже, чем, скажем, у ракет, которые используют классические компоненты ракетного топлива", — объяснил Борисов.

Новая сверхлёгкая ракета наряду с ещё одной разработкой, ведущейся РКЦ "Прогресс", перспективным носителем "Амур-СПГ", должны обновить парк космический ракет России, чтобы к 2028-2029 году вернуть ей лидерство на мировом рынке пусковых услуг.