РФ тайно разрабатывает сверхлёгкую многоразовую ракету на газу, признался глава Роскосмоса

Около трёх лет назад под эгидой Роскосмоса начата разработка перспективной сверхлёгкой ракеты-носителя, сообщил генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов порталу "Pro Космос".
"Работа не афишировалась, так как этот носитель достаточно инновационный по своим конструкторским, технологическим решениям, там используются новые сплавы и композиционные материалы", — признался он.
Кроме того, секретность разработки обусловлена тем, что её основной заказчик — Минобороны РФ.
Новая ракета будет иметь возвращаемую ступень, использующую в качестве топлива сжиженный природный газ (СПГ).
"СПГ имеет лучшие характеристики для полётов возвращаемой ступени, и цикл подготовки значительно ниже, чем, скажем, у ракет, которые используют классические компоненты ракетного топлива", — объяснил Борисов.
Новая сверхлёгкая ракета наряду с ещё одной разработкой, ведущейся РКЦ "Прогресс", перспективным носителем "Амур-СПГ", должны обновить парк космический ракет России, чтобы к 2028-2029 году вернуть ей лидерство на мировом рынке пусковых услуг.
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