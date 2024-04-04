Россия утратила лидерство в космосе навсегда, уверены в США. Суждение сделано в том числе с аргументом на санкции

В США назвали это десятилетие провальным для российской космической отрасли

1:37 Your browser does not support the audio element. Наука

Это десятилетие — провальное для российской индустрии космических запусков, которая когда-то была первой в мире, пишет американское издание Ars Technica в понедельник.

Фото: Роскосмос is licensed under public domain

У "рабочей лошадки" — ракеты "Протон" — проблемы с надёжностью, и она скоро будет выведена из эксплуатации. Перспективная "Ангара" до сих пор летает с макетами вместо полезной нагрузки. Надёжный "Союз" навсегда потерял доступ к прибыльным западным рынкам из-за санкций.

В статье приведена статистика: за первые три месяца этого года Россия осуществила пять пусков, SpaceX — 32, Китай — почти в три раза больше.

Проблема в том, полагает автор публикации, что Россия по сей день опирается на технологии времён Сергея Королёва, а мир давно шагнул далеко вперёд.

Впрочем, продолжает он, судя по недавнему интервью главы Роскосмоса Юрия Борисова, планы у российской космической отрасли вполне себе наполеоновские.

В том интервью Борисов рассказал о работе над частично многоразовой ракетой на сжиженном природном газе. Предполагается, что похожий на Falcon 9 "Амур-СПГ" сможет доставлять на орбиту вдвое меньший вес за втрое меньшую цену — до 22 миллионов долларов за запуск.

Для 2026 года, на который планировался дебют новинки, это было бы очень круто, но увы — похоже, перспективы этой разработки очень туманны. По словам Борисова, испытания пройдут не ранее 2028 или 2029 года, а судя по тому, сколько раз уже откладывались сроки, и эти даты совсем не реалистичны.