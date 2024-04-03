Назван самый экологически грязный штат США: на его совести 12% мировых выбросов сульфурилфторида

Около 12% мировых выбросов сульфурилфторида производит Калифорния

1:18 Your browser does not support the audio element. Наука Экология

Около 12% мировых выбросов сульфурилфторида производит Калифорния, выяснили американские климатологи. Неутешительные данные обнародовала пресс-служба Университета Джона Хопкинса.

Фото: panoramio.com by Ilya Makarov is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Несколько лет сотрудники этого учреждения делали анализы воздуха, учитывая при этом скорость и направление ветра, а также другие метеорологические показатели. По всей стране было собрано более 15 тысяч образцов.

Основным объектом поисков исследователей был сульфурилфторид — соединение серы, кислорода и фтора, широко используемое в производстве фумигантов и пестицидов. Это газ с парниковым эффектом, большим, чем у углекислого, примерно в 4-5 тысяч раз.

Установлено, что на Калифорнию приходится около 80-85% выбросов сульфурилфторида в США или почти 12% от общемирового объёма.

В то же время штат лидирует по сокращению выбросов других экологически вредных веществ, подчёркивается в сообщении.

Рекордные показатели по сульфурилфториду объясняются тем, что он сравнительно недавно пришёл на замену разрушающему озоновый слой метилбромиду. И пока нет никаких законодательных ограничений на выбросы этого газа, пройдя производственный цикл, он весь выпускается в атмосферу.