Назван самый экологически грязный штат США: на его совести 12% мировых выбросов сульфурилфторида

Около 12% мировых выбросов сульфурилфторида производит Калифорния, выяснили американские климатологи. Неутешительные данные обнародовала пресс-служба Университета Джона Хопкинса.
Несколько лет сотрудники этого учреждения делали анализы воздуха, учитывая при этом скорость и направление ветра, а также другие метеорологические показатели. По всей стране было собрано более 15 тысяч образцов.
Основным объектом поисков исследователей был сульфурилфторид — соединение серы, кислорода и фтора, широко используемое в производстве фумигантов и пестицидов. Это газ с парниковым эффектом, большим, чем у углекислого, примерно в 4-5 тысяч раз.
Установлено, что на Калифорнию приходится около 80-85% выбросов сульфурилфторида в США или почти 12% от общемирового объёма.
В то же время штат лидирует по сокращению выбросов других экологически вредных веществ, подчёркивается в сообщении.
Рекордные показатели по сульфурилфториду объясняются тем, что он сравнительно недавно пришёл на замену разрушающему озоновый слой метилбромиду. И пока нет никаких законодательных ограничений на выбросы этого газа, пройдя производственный цикл, он весь выпускается в атмосферу.
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