Арктика задыхается от парниковых газов: Россию зальёт зимними дождями, а юг иссушит засухами

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В России зафиксирован рекордный рост выбросов парниковых газов

2:17
Наука » Экология

В России зафиксирован рекордный рост выбросов парниковых газов, пишет РБК, ознакомившийся с докладом Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды об особенностях климата на территории РФ в 2023 году.

В России зафиксирован рекордный рост выбросов парниковых газов
Фото: PxHere is licensed under CC0

Росгидромет замеряет концентрацию основных парниковых газов — углекислого CO2 и метана CH4 — на пяти станциях. Две из них в центральной России, где слишком велико влияние местных выбросов, и три в Арктике — их данные более объективны.

Максимальная концентрация CO2 на станциях в Териберке и Тикси достигала 430 млн-1 (частиц на миллион), что стало наивысшим показателем за последние годы, CH4 — 2020 млрд-1, что также близко к рекорду.

На станциях в Обнинске и Приокско-Террасном биосферном заповеднике регистрируются вообще запредельные значения, но там, как уже упоминалось, большой вклад вносят местная промышленность и автомобили.

В Национальном докладе о кадастре антропогенных выбросов собраны основные источники парниковых газов в РФ. На первом месте — энергетический сектор (77,9%).

"Работающие котельные, электростанции, разные виды транспорта — всё это оказывает воздействие на изменения концентрации парниковых газов в приземном слое воздуха", — пояснили в Росгидромете.

Парниковые газы, как известно — основной драйвер роста глобальных температур. Россию этот процесс затрагивает в большей степени — её территория теплеет в 1,7 раза быстрее, чем мировая суша в целом, на 0,49 °C за десятилетие, а в Арктической части — на 0,71 °C за 10 лет, отмечается в докладе Росгидромета.

Последствия потепления для России — преимущественно неблагоприятные, они приведены в том же документе:

  • рост количества осадков зимой на всей территории страны, а летом на большей части территории, за исключением южных регионов, где наоборот, учащаются засухи;
  • сокращение площади снежного покрова;
  • сокращение площади многолетней мерзлоты;
  • ускорение заболачивания;
  • риски торфяных пожаров;
  • учащение экстремальных паводков и маловодий.
Потепление в Сибири
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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