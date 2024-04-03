Эксперимент "Ураган": космонавты снимают Землю с МКС не только для соцсетей

На МКС провели эксперимент по предупреждению природных катастроф на Земле

1:27 Your browser does not support the audio element. Наука

Космонавты с борта МКС снимают Землю для предупреждения природных катаклизмов, сообщили в Роскосмосе в среду.

Фото: Flickr by NASA Johnson is licensed under public domain

Госкорпорация, как обычно, отчиталась о работе своих сотрудников на орбитальной станции. Среди многочисленных экспериментов, проведённых 2 апреля, — съёмка планеты для своевременного выявления стихийных бедствий.

Подробности эксперимента под звучным названием "Ураган" раскрыли в РКК "Энергия". Там анонсировали развёртывание на МКС автоматизированного комплекса наблюдения за катастрофическими явлениями с использованием электронно-оптической аппаратуры с возможностью круглосуточного мониторинга.

А пока что космонавты, вооружившись дорогой, но бытовой аппаратурой, снимают подстилающие поверхности, руководствуясь данными, присланными с Земли. Они, в частности, используют:

видеокамеру HDV Sony HVR-Z7;

цифровой фотоаппарат Nikon D3X;

объектив SIGMA AF 300-800 F/5.6;

телеобъектив AF-S Nikkor 600 mm f/4 с телеконверторами 1,7 и 2,0.

Снимки привязываются к координатам GPS и передаются специалистам для анализа. Собранные данные помогут точнее предсказывать стихийные бедствия и своевременно фиксировать их зарождение.

Эта работа приобретает особенную важность с учётом прогнозов учёных об учащении природных катаклизмов.