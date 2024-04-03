Эксперимент "Ураган": космонавты снимают Землю с МКС не только для соцсетей

Космонавты с борта МКС снимают Землю для предупреждения природных катаклизмов, сообщили в Роскосмосе в среду.
Госкорпорация, как обычно, отчиталась о работе своих сотрудников на орбитальной станции. Среди многочисленных экспериментов, проведённых 2 апреля, — съёмка планеты для своевременного выявления стихийных бедствий.
Подробности эксперимента под звучным названием "Ураган" раскрыли в РКК "Энергия". Там анонсировали развёртывание на МКС автоматизированного комплекса наблюдения за катастрофическими явлениями с использованием электронно-оптической аппаратуры с возможностью круглосуточного мониторинга.
А пока что космонавты, вооружившись дорогой, но бытовой аппаратурой, снимают подстилающие поверхности, руководствуясь данными, присланными с Земли. Они, в частности, используют:
Снимки привязываются к координатам GPS и передаются специалистам для анализа. Собранные данные помогут точнее предсказывать стихийные бедствия и своевременно фиксировать их зарождение.
Эта работа приобретает особенную важность с учётом прогнозов учёных об учащении природных катаклизмов.
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