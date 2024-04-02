Жаркое лето-2024 захлестнёт Россию катаклизмами, предупреждает специалист по природным катастрофам

Учёный Карнаухов предрёк России увеличение частоты катаклизмов этим летом

1:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Увеличение частоты экстремальных погодных явлений и аномалий всегда сопутствует росту температур, предупредил ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ "Пущинский научный центр биологических исследований РАН" Алексей Карнаухов в комментарии для URA.RU.

Фото: Wikimedia Commons by Vasily Iakovlev is licensed under CC-BY-4.0

Ранее в СМИ появились устрашающие прогнозы о рекордно жарком лете в России. Обещают, что в июне средняя температура превысит норму на семь градусов, в Москве, Твери, Калуге, Калининграде и других регионах установится пекло до +35 °C. Причиной названа активность тихоокеанского явления Эль-Ниньо.

"Из-за глобального потепления нарастание аномальных явлений происходит очень быстро. Это ведет к увеличению частоты ураганов, смерчей, наводнений и засух. Так же растёт количество лесных пожаров из-за засухи", — прокомментировал климатолог.

Однако засух в европейской части РФ он не ожидает. "Наблюдая за тем, какая сейчас весна, в центральной России засухи быть не должно. Она хоть и достаточно ранняя, но относительно постепенная. Поэтому воды от растаявшего снега успевают впитаться в землю. Благодаря этому растения смогут выдать достаточно влаги в атмосферу. Также летом в центре России будут регулярные дожди", — объяснил Карнаухов.

Почти каждое лето жарче предыдущего, и это не российская тенденция, а общемировая, добавил он. "Но на самом деле изменение средней температуры не очень большое. За последние 100 лет температура на нашей планете увеличилась всего на два градуса", — заключил специалист.

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