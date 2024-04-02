Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Депутат Макрей: украинское общество вмешивается в дела Австралии
Единственный фильм, в котором Леонов снялся с Никулиным
Как сжигать больше калорий на беговой дорожке?
Захарова: атомная энергетика должна оставаться вне политики
Авиакомпании России перевезли 7,2 млн пассажиров за февраль
Омбудсмена Митянину возмутило, что "Яндекс Алиса" назвала Машу из мультфильма жертвой Медведя
Мишустин: в России растет спрос на агрострахование
Источник РИА Новости: фигурант дела о контрабанде взрывчатки из Украины в Россию отправлен под арест на два месяца
В Донецке открыли Республиканский перинатальный центр
Жаркое лето-2024 захлестнёт Россию катаклизмами, предупреждает специалист по природным катастрофам

Учёный Карнаухов предрёк России увеличение частоты катаклизмов этим летом

1:40
Наука

Увеличение частоты экстремальных погодных явлений и аномалий всегда сопутствует росту температур, предупредил ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ "Пущинский научный центр биологических исследований РАН" Алексей Карнаухов в комментарии для URA.RU.

Учёный Карнаухов предрёк России увеличение частоты катаклизмов этим летом
Фото: Wikimedia Commons by Vasily Iakovlev is licensed under CC-BY-4.0

Ранее в СМИ появились устрашающие прогнозы о рекордно жарком лете в России. Обещают, что в июне средняя температура превысит норму на семь градусов, в Москве, Твери, Калуге, Калининграде и других регионах установится пекло до +35 °C. Причиной названа активность тихоокеанского явления Эль-Ниньо.

"Из-за глобального потепления нарастание аномальных явлений происходит очень быстро. Это ведет к увеличению частоты ураганов, смерчей, наводнений и засух. Так же растёт количество лесных пожаров из-за засухи", — прокомментировал климатолог.

Однако засух в европейской части РФ он не ожидает. "Наблюдая за тем, какая сейчас весна, в центральной России засухи быть не должно. Она хоть и достаточно ранняя, но относительно постепенная. Поэтому воды от растаявшего снега успевают впитаться в землю. Благодаря этому растения смогут выдать достаточно влаги в атмосферу. Также летом в центре России будут регулярные дожди", — объяснил Карнаухов.

Почти каждое лето жарче предыдущего, и это не российская тенденция, а общемировая, добавил он. "Но на самом деле изменение средней температуры не очень большое. За последние 100 лет температура на нашей планете увеличилась всего на два градуса", — заключил специалист.

Ураган в Москве
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Каких людей не переносят кошки: им запрещено заводить домашних животных

У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.

Эксперты ответили, каких людей не переносят кошки
Как защитить яблоню от муравьёв
Муравьи побоятся подойти к вашим яблоням: поможет гениальное изобретение — проверенный дедовский метод
Весной мешками собираю шишки: уже давно использую эти природные дары на участке — эффекту радуюсь каждый раз
Специально выращиваю полынь на участке: вот для чего это делаю — не могу нарадоваться эффекту
Под Авдеевкой пожилые мобилизованные прикрывают "Азов"*, ожидается штурм Часов Яра Дмитрий Плотников Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев Назначение русофоба Данилова послом в Молдавии — стратегия Киева против ПМР Андрей Николаев
Метод Циолковского, который поможет удалить пень на огороде
Считайте себя монстром, если не обращаете внимания на это: как кошка кричит с просьбой сходить к ветеринару
Стас Намин рассказал о состоянии Аллы Пугачёвой
Стас Намин рассказал о состоянии Аллы Пугачёвой
Последние материалы
Омбудсмена Митянину возмутило, что "Яндекс Алиса" назвала Машу из мультфильма жертвой Медведя
Мишустин: в России растет спрос на агрострахование
Под Авдеевкой пожилые мобилизованные прикрывают "Азов"*, ожидается штурм Часов Яра
Источник РИА Новости: фигурант дела о контрабанде взрывчатки из Украины в Россию отправлен под арест на два месяца
В Донецке открыли Республиканский перинатальный центр
Лучшим подарком миру от НАТО на 75-летие стал бы роспуск организации
Грушко: НАТО является силовым обеспечением интересов "золотого миллиарда"
Запахи каких растений помогут отпугнуть мышей?
Светофор посередине пешеходного перехода: в Белгороде обсуждают необычное решение на Новом мосту
Как определить степень прожарки вашего стейка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников