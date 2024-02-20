World Meteo: летом-2024 в РФ ожидается "жара тысячелетия" до +50 градусов

World Meteo: Эль-Ниньо принесёт летом в РФ "жару тысячелетия"

2:37 Your browser does not support the audio element. Общество

Летом 2024 года Россия столкнется с наиболее высокими температурами за всю историю наблюдений метеорологов — это последствия такого погодного явления, как Эль-Ниньо.

Фото: Midjouney: Аномальная жара в России by Midjourney v 4.5 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Эль-Ниньо, или "Южная осцилляция", представляет собой изменения температуры воды в экваториальной части Тихого океана, что приводит к погодным аномалиям по всему миру, включая сильные засухи и иссушающую жару, сообщает World Meteo Forecast.

По данным "Новых Известий", больше всего неистовая жара затронет:

Индию,

Индонезию,

Китай,

Африку,

часть США

Россию

В России мощная жара уже ожидается с начала лета — июня 2024 года.

Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха по всей стране вырастет на почти 7 градусов по сравнению с обычным показателем.

Рекордно высокие температуры ожидаются на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, в Поволжье, на юге, в республиках Северного Кавказа, а также в областях Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

Например, уже в начале лета-2024 до +35 градусов прогнозируются в Москве и Московской области, Твери, Калуге, Туле, Ярославле, Владимире, Петербурге, Пскове, Новгороде и Калининграде.

В июле 2024 года экстремально высокие температуры (вплоть до +50 градусов) могут быть зафиксированы в:

Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Казани, Йошкар-Оле, Ялте, Краснодаре, Сочи, Пятигорске, Кисловодске, Владикавказе, Магасе, Грозном, Махачкале.

Социальные сети уже активно обсуждают вопрос покупки или обновления кондиционеров, вентиляторов, а также необходимость обеспечить лекарственную поддержку пожилым людям и хроническим больным. В комментариях россияне уже обсуждают способы проводить время у воды (поехать на моря, озера, реки и др.).

При этом глава Гидрометцентра России указал на то, что долгосрочные прогнозы являются "скорее угадыванием тенденций в сложных системах", и синоптикам лучше удается предсказывать погоду на 2-7 дней или 2 недели.

Возможно, россиянам удастся избежать летом-2024 экстремальной жары, но… следует помнить, что Эль-Ниньо уже "запустилось".

Напомним, что ранее Pravda. Ru публиковала советы врачей — как выжить в экстремальную жару и не получить солнечный удар, инфаркт и инсульт, гипертонический криз, и т. д.