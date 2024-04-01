Глобальное потепление для России — вовсе не благо, а катастрофа, и вот почему: готовимся к жаркому 2024-му

Климатолог Киселёв предупредил о пике эффекта Эль-Ниньо в 2024 году

2:07 Your browser does not support the audio element. Наука Экология

Этот год будет ещё теплее прошедшего рекордно жаркого 2023-го, предупреждает Метеорологическое агентство ООН (ВМО). Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова кандидат физико-математических наук Андрей Киселёв прокомментировал для РБК прогноз организации.

Фото: flickr.com by Christine Zenino is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Глобальная температура сильно зависит от Эль-Ниньо — природного феномена в Тихом океане, сообщил он. В 2023 году оно достигло своего пика, а в этом должно пойти на спад.

"Обычно наибольший эффект от Эль-Ниньо приходится на его второй год. То есть 2024 год прогнозируется как, скорее всего, самый тёплый", — объясняет климатолог.

"В этом году есть риск нового рекорда", — согласен заместитель директора Института физики атмосферы им. Обухова РАН Александр Чернокульский. По его словам, уже в следующем году возможен откат.

Ошибочно полагать, что глобальное потепление — благо для России, предупреждает Киселёв. "Потому что у нас две трети территорий находятся в зоне вечной мерзлоты, — напоминает он. — Она под влиянием температуры деградирует, а деградация ведет к массе неприятных последствий".

Над всеми постройками на этих бескрайних землях — от жилья до инфраструктуры — нависает угроза разрушения, считает учёный. "Также в вечной мерзлоте содержится большое количество парниковых газов — CO 2 , метана, которые при деградации высвободятся в атмосферу и усилят парниковый эффект", — добавляет он.

Специалисты объяснили также, что критический порог потепления 1,5 градуса был взят просто для удобства. "При 2 градусах потепления негативные последствия больше, чем при 1,5 градуса. Но чтобы прям что-то глобально критичное произошло при превышении на 1,6 градуса, а не на 1,5, например, такого нет", — заверил Чернокульский.

Однако скорее всего он будет превышен, и ничего хорошего в этом нет.