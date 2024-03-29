Открывая правду: как одиночество влияет на ваши черты личности и эмоциональное благополучие

Одиночество со временем приводит к изменениям личности

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Согласно последнему исследованию, опубликованному в журнале Personality and Individual Differences, чувство одиночества имеет возможность прогнозировать изменения в ключевых чертах личности в течение времени. Также выяснилось, что отрицательные эмоции могут быть как предиктором, так и результатом одиночества и невротизма, что указывает на сложные двусторонние связи на индивидуальном уровне.

Фото: Wikipedia by Jeremy Yap is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Мотивацией данного исследования были изменения в нашем понимании черт личности. Традиционно считаемые статичными компонентами нашей личности, последние исследования показали, что наша личность более гибкая, чем предполагалось ранее, и способна изменяться в ответ на жизненный опыт.

Это открытие побудило ученых изучить, как изменения в нашем психологическом и социальном благополучии влияют на изменения в личностных характеристиках и находятся под их воздействием. В своем новом исследовании Мохсен Джошанлоо обращается к этому фундаменту, исследуя, как одиночество взаимодействует с личностью в течение времени.

"Личностные черты традиционно рассматривались как в значительной степени статичные и неизменные. Однако эмпирические данные показали, что эти черты более гибки, чем предполагалось ранее. Наш жизненный опыт может действительно влиять на наши личностные характеристики", — объяснил Джошанлоо из Университета Кеймён. "Этот обновленный взгляд на личность побудил меня изучить, как важный жизненный опыт, такой как одиночество, может быть связан с изменениями в чертах личности в течение времени. Меня особенно заинтересовало вызвать сомнения в общепринятой идее, что одиночество — это только результат особенностей личности, а не фактор, который может на них влиять".

Используя данные из Health and Retirement Study, долгосрочного проекта, отслеживающего жизнь взрослых американцев старше 50 лет, Джошанлоо сконцентрировался на подвыборке из 9671 участника, опрошенных в 2012, 2016 и 2020 годах. Этот набор данных предоставил информацию об одиночестве, личностных чертах и негативном эффекте. Одиночество измерялось с использованием адаптированной версии шкалы одиночества от Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, личностные черты с помощью опросника развития среднего возраста и дополнительных пунктов, а негативное влияние — с использованием шкалы позитивных и негативных аффектов.

В исследовании использовался сложный статистический метод — панельная модель случайного перехвата с перекрестным лагом — для выявления взаимосвязей между этими переменными в течение времени. Этот подход позволил Джошанлоо различить влияние личности на одиночество и наоборот, как на индивидуальном, так и на групповом уровне.

Было установлено, что чувство одиночества прогнозирует снижение трех ключевых черт личности: экстраверсии, доброжелательности и добросовестности. Это указывает на то, что одиночество постепенно может подрывать нашу социальную открытость, дружелюбие и дисциплинированность в повседневной жизни.

С другой стороны, черта невротизма — склонность к негативным эмоциональным состояниям — играла значимую роль в предсказании усиления одиночества в будущем. Это означает, что более высокий уровень невротизма может привести к усилению чувства одиночества, что в свою очередь может усилить невротические тенденции.

"Увеличение уровня одиночества связано с будущим снижением экстраверсии, доброжелательности и добросовестности", — отметил Джошанлоо. "Это свидетельствует о том, что снижение уровня одиночества может не только улучшить наши социальные связи, но и способствовать положительному личностному росту за счет усиления желаемых качеств. Еще одно важное открытие заключается в том, что нежелательные изменения в чертах характера, такие как повышенный невротизм или снижение добросовестности и открытости опыту, могут привести к еще большему одиночеству в будущем. С другой стороны, позитивные изменения в чертах личности могут служить защитным барьером от будущего одиночества".

Исследование также выявило значительную роль негативных эмоций в этой динамике. Негативный аффект — то есть переживание негативных эмоций, таких как грусть или гнев, — одновременно выступал как предиктор, так и результат одиночества и невротизма. Это означает, что плохое настроение может не только привести к чувству одиночества, но и сделать нас более склонными к плохому настроению в будущем, создавая сложный цикл эмоционального стресса и изоляции.