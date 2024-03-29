Гейтс считает искусственный интеллект несмышлёным дитём, но признаёт его опасность

Билл Гейтс высказал скептическое отношение к искусственному интеллекту

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Основатель корпорации Microsoft миллиардер Билл Гейтс скептически относится к возможностям искусственного интеллекта. Своё мнение на этот счёт он озвучил в разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который принял его в своей резиденции в Нью-Дели в пятницу.

Фото: Flickr by OnInnovation is licensed under CC BY-ND 2.0

О встрече, прошедшей в тёплой, доверительной атмосфере, рассказывает India Today.

Индийский лидер похвалился успехами его страны в сфере IT.

"Исторически сложилось так, что во время первой и второй промышленной революции мы отставали, потому что были колонией. Сейчас, в разгар четвёртой промышленной революции, в её основе лежит цифровой элемент. Я уверен, что Индия сильно выиграет от этого", — заявил он.

Моди рассказал гостю о том, как ИИ переводил его речь на тамильский язык во время публичного мероприятия в прошлом году. В то же время он пожаловался на дипфейки, расплодившиеся в информационном пространстве.

Гейтс восторженного оптимизма по поводу возможностей ИИ не разделяет, а его потенциальную опавсность признаёт.

"Это первые дни развития ИИ. Он будет делать то, что вы считаете трудным, а затем потерпит неудачу в том, что вы считаете лёгким", — пояснил он.

Ранее бизнесмен насмехался над ИИ за то, что он не может решить судоку. Тогда же он предупреждал, что не стоит рассчитывать на решение искусственным интеллектом задач, которые не под силу человеческому разуму.