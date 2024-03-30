Британские учёные и компания AstraZeneca начали разработку вакцины от рака лёгких

Sky News: компания AstraZeneca разрабатывает вакцину от рака лёгких

0:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Британские исследователи ведут работы по созданию первой в мире вакцины от рака лёгких, которая, как ожидается, сможет снизить риск заболевания до 90%. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Фото: openverse.org by National Institutes of Health (NIH) is licensed under Public Domain Mark 1.0.

По информации канала, несколько благотворительных организаций выделили финансирование в размере 1,7 миллиона фунтов для команды, работающей над разработкой вакцины LungVax. Планируется, что данный препарат будет действовать аналогично вакцине от коронавируса.

Проект вакцины ведётся совместно Оксфордским университетом и биофармацевтической компанией AstraZeneca. Ожидается, что вакцина стимулирует иммунную систему организма для борьбы с раковыми клетками в лёгких.