Британские учёные и компания AstraZeneca начали разработку вакцины от рака лёгких

Британские исследователи ведут работы по созданию первой в мире вакцины от рака лёгких, которая, как ожидается, сможет снизить риск заболевания до 90%. Об этом сообщает телеканал Sky News.
По информации канала, несколько благотворительных организаций выделили финансирование в размере 1,7 миллиона фунтов для команды, работающей над разработкой вакцины LungVax. Планируется, что данный препарат будет действовать аналогично вакцине от коронавируса.
Проект вакцины ведётся совместно Оксфордским университетом и биофармацевтической компанией AstraZeneca. Ожидается, что вакцина стимулирует иммунную систему организма для борьбы с раковыми клетками в лёгких.
Откройте для себя три забытых участка тела, требующих особого внимания во время принятия душа. Узнайте, почему важно ухаживать за ними, чтобы поддерживать здоровье и комфорт вашей кожи.