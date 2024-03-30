Ученые выяснили, что космические крупицы льда с Европы могут содержать следы жизни

Группа астробиологов из США и Германии пришла к выводу, что одно ледяное зерно, выброшенное из Европы — спутника Юпитера, может раскрыть тайну жизни на этой космической обители. Их исследование было опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).
Предстоящая миссия NASA Europa Clipper, начало которой запланировано на октябрь 2024 года, будет оснащена дополнительными приборами для более глубокого изучения этого ледяного спутника Юпитера.
Для подготовки к этой миссии исследователи рассмотрели, какие новые инструменты могут быть использованы.
В ходе эксперимента ученые изучили, что новые инструменты могут обнаружить. Они распылили воду в вакууме и проанализировали ее с помощью масс-спектрометра, используя бактерию Sphingopyxis alaskensis в качестве модельного организма. Этот микроб встречается в водах Аляски.
Результаты показали, что анализатор поверхностной пыли на борту Europa Clipper может обнаружить клеточный материал в одной из сотен тысяч ледяных крупиц.
"Мы впервые доказали, что даже самая малая частица клеточного материала может быть обнаружена с помощью масс-спектрометра на борту космического корабля. Наши результаты укрепляют нашу уверенность в том, что новые инструменты могут обнаружить жизнь, аналогичную земной, которая может существовать на спутниках с подледенными океанами", — отметил главный автор исследования Фабиан Кленнер из Вашингтонского университета.
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