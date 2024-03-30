Ученые выяснили, что космические крупицы льда с Европы могут содержать следы жизни

SciAdv: зонд Europa Clipper раскроет тайну наличия или отсутствия жизни на Европе

1:31 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа астробиологов из США и Германии пришла к выводу, что одно ледяное зерно, выброшенное из Европы — спутника Юпитера, может раскрыть тайну жизни на этой космической обители. Их исследование было опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Фото: nasa.gov by NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS and Tanya Oleksuik is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Предстоящая миссия NASA Europa Clipper, начало которой запланировано на октябрь 2024 года, будет оснащена дополнительными приборами для более глубокого изучения этого ледяного спутника Юпитера.

Для подготовки к этой миссии исследователи рассмотрели, какие новые инструменты могут быть использованы.

В ходе эксперимента ученые изучили, что новые инструменты могут обнаружить. Они распылили воду в вакууме и проанализировали ее с помощью масс-спектрометра, используя бактерию Sphingopyxis alaskensis в качестве модельного организма. Этот микроб встречается в водах Аляски.

Результаты показали, что анализатор поверхностной пыли на борту Europa Clipper может обнаружить клеточный материал в одной из сотен тысяч ледяных крупиц.

"Мы впервые доказали, что даже самая малая частица клеточного материала может быть обнаружена с помощью масс-спектрометра на борту космического корабля. Наши результаты укрепляют нашу уверенность в том, что новые инструменты могут обнаружить жизнь, аналогичную земной, которая может существовать на спутниках с подледенными океанами", — отметил главный автор исследования Фабиан Кленнер из Вашингтонского университета.