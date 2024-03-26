Новый космический корабль Starliner полетит к МКС после 1 мая, экипаж уже готов

NASA и Boeing: первый пилотируемый полёт Starliner к МКС пройдёт после 1 мая

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Первый пилотируемый полёт космического корабля CST-100 Starliner к МКС пройдёт после 1 мая, сообщили на совместном брифинге NASA и Boeing, передаёт SpaceNews.

Фото: NASA by Cory Huston is licensed under public domain

На станцию отправятся астронавты NASA Бутч Уилмор и Суни Уильямс, их подготовка в разгаре. Восьмидневная космическая командировка этого экипажа откроет новую веху полётов на МКС — такую высокую оценку дал менеджер программы коммерческих экипажей NASA Стив Стич.

Миссия Crew Flight Test считается испытательной. CFT — первый пилотируемый полёт Starliner, в котором запланированы стыковка и возвращение на Землю.

"Это мечта летчика-испытателя, если хотите, всё, что мы делаем, от начала до конца", — признался Уилмор.

Если всё пройдёт хорошо, с 2025 года корабль будет сертифицирован для ротации экипажей МКС на постоянной основе.

Ранее были осуществлены два беспилотных полёта Starliner, во втором он успешно пристыковался к МКС. Пилотируемая миссия откладывалась, но не из-за проблем с кораблём, а чтобы войти в график полётов на орбитальную станцию.