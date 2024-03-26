Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В социальных сетях наблюдается новый тренд — отказ от использования шампуня
В США продажи новых домов снизились на 0,3% в феврале
Колорадский жук: способы борьбы
"Абсолют Страхование": Индонезия, Таиланд и ОАЭ вошли в топ опасных для отдыха стран
Алексей Арестович* признался, что знает заказчиков теракта в Подмосковье
Самая пугающая сцена в советском кино
Лучшие тренажеры для пресса в спортзале
Пушилин анонсировал скорое восстановление жилья в Авдеевке
Вождение и темперамент: как личностные черты влияют на стиль вождения
Новый космический корабль Starliner полетит к МКС после 1 мая, экипаж уже готов

NASA и Boeing: первый пилотируемый полёт Starliner к МКС пройдёт после 1 мая

1:11
Наука

Первый пилотируемый полёт космического корабля CST-100 Starliner к МКС пройдёт после 1 мая, сообщили на совместном брифинге NASA и Boeing, передаёт SpaceNews.

NASA и Boeing: первый пилотируемый полёт Starliner к МКС пройдёт после 1 мая
Фото: NASA by Cory Huston is licensed under public domain

На станцию отправятся астронавты NASA Бутч Уилмор и Суни Уильямс, их подготовка в разгаре. Восьмидневная космическая командировка этого экипажа откроет новую веху полётов на МКС — такую высокую оценку дал менеджер программы коммерческих экипажей NASA Стив Стич.

Миссия Crew Flight Test считается испытательной. CFT — первый пилотируемый полёт Starliner, в котором запланированы стыковка и возвращение на Землю.

"Это мечта летчика-испытателя, если хотите, всё, что мы делаем, от начала до конца", — признался Уилмор.

Если всё пройдёт хорошо, с 2025 года корабль будет сертифицирован для ротации экипажей МКС на постоянной основе.

Ранее были осуществлены два беспилотных полёта Starliner, во втором он успешно пристыковался к МКС. Пилотируемая миссия откладывалась, но не из-за проблем с кораблём, а чтобы войти в график полётов на орбитальную станцию.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Клематис, которым покрывают заборы, стены и деревья. Лозы растения очень изящные

Клематис – изысканные и красивые растения, которые стали популярными среди садоводов благодаря своим ярким и многочисленным цветкам. Своими изящными лозами они покрывают заборы, стены и даже деревья, создавая впечатляющий вид.

Впечатляющий вид: рассказываем о растении, которое имеет очень яркие цветки
Две страны ЕС скоро начнут выдавать «шенген» россиянам
Новая эра путешествий: шенгенские визы для стран ЕС с 31 марта 2024 года
Бас-гитарист "Пикника" рассказал о концерте группы в Санкт-Петербурге 27 марта: все инструменты сгорели
Стало известно, когда выйдут отмененные из-за теракта в "Крокусе" шоу "Маска" и "Сокровища Императора"
Легион "Свобода России"* — проект спецслужб в "обёртке" РОА Алексей Гончаров Желание счастья для всех у Льва Толстого сформировалось ещё с детства Сергей Лебедев Месть за "Крокус": ВКС РФ после нанесения ударов по зданиям ГУР, ударили по центрам СБУ в Киеве Любовь Степушова
Путин не поверил Западу. За жертвы в "Крокусе" ответят террористы в Киеве
Опасность за крутым поворотом: почему заполнять бак до отказа на заправке — плохая идея
Бархатцы зацветут уже в мае: посадите их сейчас и уже через 2 месяца наслаждайтесь цветением
Бархатцы зацветут уже в мае: посадите их сейчас и уже через 2 месяца наслаждайтесь цветением
Последние материалы
Пилоты российского самолета подверглись атаке лазером
Вянут комнатные растения? Помогаем вернуть их к жизни
Владельцам питомцев рассказали, что делать при экстренных ситуациях
Ученые открыли способ похудения на кофейной диете
Дизайнер перечислила правила долго не устаревающего ремонта
"Согласие": у Марин, Денисов и Игорей чаще всего угоняют машины
Построена модель распространения энергии рентгеновской вспышки нейтронных звёзд
За что в Турции ненавидят сериал "Великолепный век"
В чем преимущество подтягиваний и как делать это упражнение правильно
Топ-5 процедур, которые делают у косметолога все модели
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников