Новый космический корабль Starliner полетит к МКС после 1 мая, экипаж уже готов

Первый пилотируемый полёт космического корабля CST-100 Starliner к МКС пройдёт после 1 мая, сообщили на совместном брифинге NASA и Boeing, передаёт SpaceNews.
На станцию отправятся астронавты NASA Бутч Уилмор и Суни Уильямс, их подготовка в разгаре. Восьмидневная космическая командировка этого экипажа откроет новую веху полётов на МКС — такую высокую оценку дал менеджер программы коммерческих экипажей NASA Стив Стич.
Миссия Crew Flight Test считается испытательной. CFT — первый пилотируемый полёт Starliner, в котором запланированы стыковка и возвращение на Землю.
"Это мечта летчика-испытателя, если хотите, всё, что мы делаем, от начала до конца", — признался Уилмор.
Если всё пройдёт хорошо, с 2025 года корабль будет сертифицирован для ротации экипажей МКС на постоянной основе.
Ранее были осуществлены два беспилотных полёта Starliner, во втором он успешно пристыковался к МКС. Пилотируемая миссия откладывалась, но не из-за проблем с кораблём, а чтобы войти в график полётов на орбитальную станцию.
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