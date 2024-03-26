Всё-таки она существовала: в Симферополе найдены убедительные доказательства существования крымской Хазарии

Археологи РАН обнаружили доказательства существования крымской Хазарии

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное специалистами Института археологии Крыма РАН, сфокусировалось на анализе археологических находок, обнаруженных в курганах вблизи Симферополя в 2021 году.

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Результаты этого исследования позволили датировать находки VIII веком и определить, что они принадлежат хазарской аристократии. Это открытие стало ключевым моментом, подтверждающим реальность существования крымской Хазарии, о которой долгие годы говорилось, но не было убедительных археологических свидетельств.

Предыдущие артефакты, найденные в регионе, указывали на связи с предками болгар, но новые находки отличаются своей уникальностью. Они впервые показали, что в середине VIII века в степях полуострова и близ гор кочевали хазары. Отличительной чертой этих находок является их сходство с артефактами, характерными для хазар, проживавших в других регионах, таких как Нижний Дон и Волго-Донское междуречье. Однако их обряды погребения оказались схожими с захоронениями тюркских народов региона Саяно-Алтая, сообщает Planet Today.

Это открытие имеет значительное значение для исследования истории Крыма и Черноморского региона в целом. Оно подтверждает важную роль хазарской культуры в этом регионе и ее влияние на местные общества в VIII веке, а также предоставляет новые перспективы для изучения этого периода истории.