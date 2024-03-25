Погребальные пиры: как употребление мозгов привело к мутации генов и выживанию

Варианты генов могут защитить от заболеваний мозга, связанных с каннибализмом

2:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование генетики, проведенное в изолированной общине Папуа-Новой Гвинеи, пролило свет на болезнь головного мозга, которая распространялась среди тех, кто практиковал каннибализм, употребляя мозги своих умерших родственников. Это заболевание, известное как куру, унесло жизни тысяч людей в 20-м веке.

Фото: www.darpa.mil by Massachusetts General Hospital и Draper Labs is licensed under может распространяться или копироваться

В провинции Восточного Хайленда, затерянной среди гор и ущелий, обитало около миллиона людей, чьи обычаи и языки были отделены от мира на протяжении веков.

Одним из этих обычаев была практика каннибализма, известного как "погребальные пиры", где тела умерших родственников употреблялись в пищу в рамках ритуалов погребения.

Это приводило к возможности употребления прионов - аномально свернутых белков, способных вызвать нейродегенеративное заболевание, связанное с болезнью Крейтцфельдта-Якоба (БКЯ).

Хотя местные жители верили, что куру было вызвано колдовством, на самом деле это было результатом употребления зараженных тканей.

Группа исследователей под руководством Саймона Мида из Университетского колледжа Лондона проанализировала геномы более 900 человек из региона и обнаружила, что не все, кто участвовал в погребальных пирах, заболевали курой.

Некоторые стали устойчивы к болезни из-за генетических вариаций, которые делали их менее подверженными заражению.

С угасанием эпидемии куру в 1950-х годах, когда погребальные пиры стали незаконными, исследователи отметили изменения в общине, включая увеличение числа женщин в племенных районах Форе. Это может быть связано с тем, что мужчины искали партнеров в других регионах, чтобы избежать высокого риска заражения.

Исследование также открывает путь к пониманию генетических факторов, которые обеспечивают устойчивость к прионным заболеваниям, что может привести к разработке новых терапевтических подходов.

Это также демонстрирует, как генетика может помочь в понимании истории народов и влияния эпидемий на их генетическое наследие.