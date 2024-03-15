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Удивительное сходство: ученые из США обнаружили одинаковые процессы в важных клетках мозга у пожилых и больных шизофренией

Nature: при старении и шизофрении нарушения передачи сигналов в мозге одинаковы

2:04
Наука

В ходе комплексного исследования ученые из США изучили паттерны экспрессии генов в более чем миллионе клеток мозга, полученных от 191 донора, чтобы понять взаимосвязь между шизофренией и старением.

Nature: при старении и шизофрении нарушения передачи сигналов в мозге одинаковы
Фото: Openverse by CS Sharada Prasad is licensed under CC BY 2.0

Они сделали важное открытие: как у людей, страдающих шизофренией, так и у пожилых людей наблюдается снижение экспрессии определенных генов в двух типах клеток мозга: нейронах и астроцитах.

Традиционно научные исследования сосредоточены на изучении индивидуальных профилей экспрессии генов в различных типах клеток. Однако данное исследование выявило удивительную координацию между нейронами и астроцитами, что позволяет предположить, что эти клетки работают не независимо друг от друга. Синхронизированные изменения, наблюдаемые в экспрессии генов, особенно тех, которые связаны с синаптической связью, были названы программой синаптических нейронов и астроцитов (SNAP).

Анализ, проведенный исследователями, показал, что SNAP участвует в регуляции генов, связанных с синапсами. Этот вывод позволяет предположить наличие общей молекулярной и клеточной основы, лежащей в основе когнитивных нарушений как при шизофрении, так и при старении. Изучив образцы тканей людей с шизофренией и без нее, исследователи обнаружили согласованную активность между нейронами и астроцитами, в частности, в генах, связанных с синапсами, сообщает Nature.

Более того, исследование показало, что вариации SNAP встречаются не только у людей с шизофренией, но и у здоровых молодых людей. Однако экспрессия SNAP значительно снижается у многих пожилых людей, включая больных шизофренией. Такое снижение экспрессии SNAP соответствует естественному процессу синаптического обмена, когда старые синапсы очищаются, а новые образуются.

Выявление факторов или методов лечения, способных усилить SNAP, может облегчить когнитивные симптомы у больных шизофренией и сохранить когнитивные функции у стареющих людей.

Изменения в мозге при шизофрении
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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