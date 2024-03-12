Срочно отключите разрешения на доступ к микрофону: выяснилось, кто прослушивает владельцев смартфонов

Эксперт посоветовал лишить приложения доступа к микрофону

1:10 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Опрометчиво давая всем подряд приложениям разрешение на доступ к микрофону, вы предоставляете третьим лица возможность незаконной прослушки, предупредил руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов в интервью радио Sputnik.

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"Мы многим приложениям даем разрешения, и они собирают данные в фоновом режиме", — констатировал он.

"Фактически все голосовые данные, которые "подслушает" микрофон, попадают к третьим лицам", — заметил эксперт.

Этими "третьими лицами" могут быть разработчики приложения. "В большинстве случаев это никак не вредит владельцу смартфона. Это обезличенные данные, которые могут использоваться для улучшения работы программы и показа целевой рекламы", — объяснил он.

Хуже, если данные окажутся в распоряжении нечистых на руку людей. "Это чревато неприятными последствиями. Например, злоумышленники могут вымогать деньги у пользователя, получив о нём какие-то сведения в результате прослушки", — предупредил Ульянов.

Он посоветовал проверить все разрешения приложений и отозвать их, если вы не доверяете конкретной программе или не понимаете, зачем ей доступ к микрофону.