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Главный признак ухудшения состояния батареи: если вздулась, срочно замените её, не дожидаясь взрыва

Эксперт Ситников: если батарея смартфона раздувается, срочно меняйте её

2:34
Наука » Технологии

Если батарея вашего смартфона вздувается, её лучше срочно заменить, не дожидаясь неприятных последствий, призвал преподаватель Московской школы программистов Кирилл Ситников. Он объяснил Pravda.Ru, как неподготовленному пользователю оценить состояние аккумулятора.

Эксперт Ситников: если батарея смартфона раздувается, срочно меняйте её
Фото: PxHere by Alan Levine is licensed under CC BY 2.0

Прежде всего — внешний осмотр устройства: отработавшие своё батареи могут раздуваться. "Можно смартфон положить на ровный стол и посмотреть, появилось ли у задней стенки, где находится аккумулятор, "пузо". Если говорить про смартфоны, то они начинают лодочкой выворачиваться, если говорить про ноутбуки, то там ещё очень заметно всё на территории у тачпада. Если аккумулятор тоже вздувается, то там и тачпад выпирать начинает и тоже лодочкой может стать", — объясняет эксперт.

Ещё один признак — заметное сокращение времени работы от одной зарядки. "Но стоит сделать ещё поправку на то, что, возможно, большое количество приложений съедает достаточно серьёзно заряд аккумулятора. Возможно, стоит попробовать, к примеру, почистить телефон, вообще даже, может быть, через настройки сбросить его к заводским настройкам и посмотреть, изменится ли ситуация. Если не изменилась, то это уже стопроцентно говорит о том, что ёмкость аккумулятора уже не должного объёма", — продолжает программист.

О снижении ресурса говорит и сокращение времени зарядки. "Подключаете его в сеть и смотрите, — советует он. — Если, допустим, раньше у вас смартфон заряжался 1,5 часа, а теперь при той же самой зарядке вы его уже заряжаете за полчаса, то, естественно, ёмкость уже уменьшилась".

При выявлении признаков "усталости" аккумулятора не тяните с его заменой — он может загореться или даже взорваться, предупреждает специалист.

"Если вдруг аккумулятор стал пузатым, то уже высока вероятность того, что в нём начинают скапливаться газы, что и может в свою очередь провзаимодействовать — без идеальной изоляции при контакте с воздухом может произойти возгорание. Тем более во время зарядки происходит нагрев аккумуляторной батареи", — отмечает он.

Эксперт также порекомендовал не тратить время и деньги на замену батареи в недорогом устройстве — новый аккумулятор, скорее всего, будет дешёвой китайской копией и прослужит совсем недолго; проще купить новый смартфон. "Но если гаджет очень дорогой, то вполне возможно поменять аккумулятор. Стоимость его замены до 8 тысяч рублей. Если смартфон за 100 тысяч рублей, то смысл в замене есть", — заключил он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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