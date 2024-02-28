Девушка слышала последний крик: погиб 17-летний парень — найден мёртвым с оплавленным айфоном в руке

А подмосковном посёлке Зелёный нашли обожжённое тело 17-летнего подростка с оплавленным айфоном в руке, сообщила в среду прокуратура Московской области.
Страшную находку сделала мать погибшего мальчика утром 28 февраля.
Ранее Mash рассказал, что накануне вечером парень разговаривал со своей девушкой по айфону, включенному на зарядку через повреждённый кабель, замотанный скотчем. Его собеседница услышала крик, после чего связь прервалась, и дозвониться она больше не смогла.
Вероятнее всего причиной смерти юноши стала электротравма, хотя оплавленный гаджет и страшные ожоги от уха до плеча дают основания усомниться в этой версии.
Разбираться будут следователи СК России по Подмосковью, областная прокуратура взяла это дело на контроль. Кроме того, надзорный орган намерен дать оценку родителям жертвы айфона в части их исполнения обязанностей в отношении несовершеннолетнего.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.