Глобальное потепление сильнее бьёт по Арктике, чем по Антарктике: всё дело в водяном паре

Глобальное потепление проявляется крайне неравномерно в разных частях света. С 1960-х Арктика нагрелась на два-три градуса, тают ледники, под угрозой вечная мерзлота и всё, что на ней построено. В меньшей степени климатические изменения заметны в низких широтах. А средняя температура Антарктики, как ни странно, почти не меняется.
Учёные под руководством Юстуса Нотхольта из Бременского университета построили математическую модель и объяснили этот климатический парадокс. Свои выводы они изложили в журнале Geophysical Research Letters.
В расчётах исследователи меняли показатель концентрации двух главных антропогенных парниковых газов — углекислого газа и метана: устанавливали доиндустриальные значения, нынешние и вдвое большие.
Оказалось, что наибольшее влияние этих факторов в южной полярной области прослеживается до меньшей высоты над поверхностью: CO2 — до 5,5 километра, CH4 — не более 400 метров. Над Арктикой же эти газы нагревают атмосферу до самой тропопаузы — 8-10 километров.
Если же поменять в условиях влажность воздуха, которая намного меньше в Антарктиде, результат становится диаметрально противоположным. Таким образом, несмотря на крайнюю упрощённость модели, очевидно, что водяной пар играет ключевую роль в асимметрии потепления на полюсах.
Следует добавить, что изменения климата хотя и слабее в Антарктике, но не обходят её стороной, поэтому тамошние ледники стремительно тают (шельфовая часть ледника Кардмана, например, к 2021 году исчезла вовсе) и страдает местная фауна.
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