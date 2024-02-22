Глобальное потепление сильнее бьёт по Арктике, чем по Антарктике: всё дело в водяном паре

Климатологи поняли, почему Арктика нагревается быстрее Антарктики

1:44 Your browser does not support the audio element. Наука

Глобальное потепление проявляется крайне неравномерно в разных частях света. С 1960-х Арктика нагрелась на два-три градуса, тают ледники, под угрозой вечная мерзлота и всё, что на ней построено. В меньшей степени климатические изменения заметны в низких широтах. А средняя температура Антарктики, как ни странно, почти не меняется.

Фото: Flickr by Liam Quinn is licensed under CC BY-SA 2.0

Учёные под руководством Юстуса Нотхольта из Бременского университета построили математическую модель и объяснили этот климатический парадокс. Свои выводы они изложили в журнале Geophysical Research Letters.

В расчётах исследователи меняли показатель концентрации двух главных антропогенных парниковых газов — углекислого газа и метана: устанавливали доиндустриальные значения, нынешние и вдвое большие.

Оказалось, что наибольшее влияние этих факторов в южной полярной области прослеживается до меньшей высоты над поверхностью: CO 2 — до 5,5 километра, CH 4 — не более 400 метров. Над Арктикой же эти газы нагревают атмосферу до самой тропопаузы — 8-10 километров.

Если же поменять в условиях влажность воздуха, которая намного меньше в Антарктиде, результат становится диаметрально противоположным. Таким образом, несмотря на крайнюю упрощённость модели, очевидно, что водяной пар играет ключевую роль в асимметрии потепления на полюсах.

Следует добавить, что изменения климата хотя и слабее в Антарктике, но не обходят её стороной, поэтому тамошние ледники стремительно тают (шельфовая часть ледника Кардмана, например, к 2021 году исчезла вовсе) и страдает местная фауна.