Британские учёные нашли пингвинов в Антарктиде, разглядев со спутника их фекалии на снегу

В Антарктиде нашли четыре неизвестные ранее колонии пингвинов

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые Британской антарктической службы (BAS) обнаружили четыре ранее неизвестные колонии императорских пингвинов в Антарктиде. О своей находке они доложили на страницах Nature Communications.

Фото: Flickr by Christopher Michel is licensed under CC BY 2.0

Императорские пингвины — самые крупные: вес взрослой особи до 45 килограммов. Из-за таяния антарктических льдов этот вид под угрозой вымирания. Сейчас в дикой природе насчитывается более 200 тысяч этих птиц, расселённых гнездовыми колониями — вместе с вновь открытыми их 66.

Питер Фретвелл из BAS поделился пикантными подробностями своего открытия. Он сверял фото, сделанные спутником мониторинга изображений Maxar WorldView-2 и Sentinel-2 Европейского космического агентства с 2018 по 2022 год, и увидел пятна пингвиньих экскрементов — весьма внушительные, если учесть, что разрешение изображений не точнее 10 метров.

Особого оптимизма в связи с находкой учёный не испытывает — колонии малочисленные, они, по всей видимости, существовали много лет, просто не были замечены ранее, и в целом участь императорских пингвинов плачевна — до конца столетия они должны полностью исчезнуть с лица Земли.