SpaceX уличили в публикации недостоверного снимка из космоса

1:20 Your browser does not support the audio element. Наука

На днях компания, основанная Илоном Маском, объявила в социальных сетях о своем намерении досрочно снять с орбиты 100 старых спутников Starlink из первых серий. Причиной этого решения стала обнаруженная проблема, которая могла привести к сбоям и невозможности контролировать работу этих спутников.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Однако больше внимания, чем само объявление, привлекла фотография развертывания спутников Starlink, сопровождавшая новость. Она выглядела чрезвычайно реалистично, что вызвало подозрения.

Пользователи социальных сетей, в том числе и фанаты компании Маска, провели расследование и выяснили, что фотография фактически является монтажом из двух различных снимков. Первый снимок был сделан на земле, в цехе компании SpaceX, где была изображена готовая к запуску группа спутников Starlink. Второй снимок был сделан немецким астронавтом Маттиасом Маурером с борта Международной космической станции (МКС) и показывал часть космического корабля "Союз".

Как выяснилось, сотрудник SpaceX просто заменил на снимке Маурера космический корабль "Союз" на спутники Starlink.

Между тем, американские ученые также изучали малоизвестные аспекты бессонницы и обнаружили, что она может негативно влиять на восприятие позитивной информации человеком.