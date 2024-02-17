Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Невролог Пономарева рассказала, как выявить и начать лечить детскую эпилепсию
Рецепт овощного супа с фрикадельками
Олимпийский чемпион Большунов рассказал, какую ошибку совершил на ЧР-2023
Альтернативный метод выращивания роз
От каких продуктов худеют быстрее всего
Geology: в Атлантический океан "умрёт" через 20 млн лет
Кардиолог Малев призывает россиян есть меньше соли, чтобы избежать гипертонии
Размножаем чеснок бульбочками
В Нижнем Новгороде бизнесмен пытается снести стену монастыря

SpaceX уличили в публикации недостоверного снимка из космоса

1:20
Наука

На днях компания, основанная Илоном Маском, объявила в социальных сетях о своем намерении досрочно снять с орбиты 100 старых спутников Starlink из первых серий. Причиной этого решения стала обнаруженная проблема, которая могла привести к сбоям и невозможности контролировать работу этих спутников.

SpaceX уличили в публикации недостоверного снимка из космоса
Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Однако больше внимания, чем само объявление, привлекла фотография развертывания спутников Starlink, сопровождавшая новость. Она выглядела чрезвычайно реалистично, что вызвало подозрения.

Пользователи социальных сетей, в том числе и фанаты компании Маска, провели расследование и выяснили, что фотография фактически является монтажом из двух различных снимков. Первый снимок был сделан на земле, в цехе компании SpaceX, где была изображена готовая к запуску группа спутников Starlink. Второй снимок был сделан немецким астронавтом Маттиасом Маурером с борта Международной космической станции (МКС) и показывал часть космического корабля "Союз".

Как выяснилось, сотрудник SpaceX просто заменил на снимке Маурера космический корабль "Союз" на спутники Starlink.

Между тем, американские ученые также изучали малоизвестные аспекты бессонницы и обнаружили, что она может негативно влиять на восприятие позитивной информации человеком.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Под египетскими пирамидами нашли то, что объясняет, как они могли быть построены

Древние цивилизации охотно хранят свои тайны, и одной из самых загадочных достопримечательностей являются египетские пирамиды, признанные одним из чудес света.

Учёный Гонейм рассекретил главную тайну пирамид Египта
Почему фикус Бенджамина теряет листья
Фикус Бенджамина перестанет терять листья: следуйте этим советам
Полив замиокулькаса: как часто, какой водой и как правильно поливать суккулент
Рассказываем, когда сеять петунию, чтобы она всех радовала своими яркими цветами
Расчёты западных аналитиков на победу Украины обернулись катастрофой Дмитрий Плотников "Байден для России лучше Трампа". На Западе недоумевают. Путин шутит? Любовь Степушова Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на выступление Юлии Навальной на Мюнхенской конференции
Тихая роскошь и недорогие ароматы: чем можно заменить очень дорогие парфюмы. Аналоги не хуже
Автоэксперт Рязанов рассказал, почему нельзя заправлять машину до полного бака
Автоэксперт Рязанов рассказал, почему нельзя заправлять машину до полного бака
Последние материалы
Олимпийский чемпион Большунов рассказал, какую ошибку совершил на ЧР-2023
Альтернативный метод выращивания роз
SpaceX уличили в публикации недостоверного снимка из космоса
От каких продуктов худеют быстрее всего
Geology: в Атлантический океан "умрёт" через 20 млн лет
Кардиолог Малев призывает россиян есть меньше соли, чтобы избежать гипертонии
Размножаем чеснок бульбочками
В Нижнем Новгороде бизнесмен пытается снести стену монастыря
Автоэксперт Рязанов назвал систему полного привода бесполезной
Ученые назвали молекулярный механизм снижения слуха
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников