Главный советский космодром построили в Байконуре, потому что там степь широкая

Раскрыты подробности выбора места для строительства космодрома Байконур

2:02 Your browser does not support the audio element. Наука

Главный космодром СССР построили именно в Казахстане, потому что "там степь широкая" — так не без юмора объясняет выбор места для Байконура "Вокруг света".

Фото: Роскосмос by ЦЕНКИ

Решение о строительстве космодрома было принято в 1955 году. Тогда была собрана комиссия, рассматривавшая несколько вариантов выбора места для него: Марийская АССР, Дагестан, Астраханская и Кзыл-Ординская области. Все они соответствовали главному критерию: как можно ближе к экватору.

Однако приходилось учитывать и другие моменты. Космодром нельзя было располагать близко к госграницам, чтобы отработанные ступени ракет не падали в соседних государствах.

А главное — объект выполнял ещё и военные функции: на нём планировались испытания первой отечественной межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Ею целились в полигон Кура на Камчатке, важно было, чтобы она не пролетала над крупными городами; кроме того, запуски требовали создания нескольких пунктов радиоуправления на расстоянии 150-500 км от точки старта.

Солнечная пустыня Казахстана удовлетворяла всем требованиям. К тому же там недалеко уже была железная дорога, от которой провели ответвление.

На момент начала строительства комплекса его условно называли "Тайга", а возведённый рядом жилой посёлок — "Заря". Не только из соображений секретности — слова "космодром" ещё не было в русском языке.

К маю 1957 года объект был готов. Известное всему миру название он получил только после полёта Юрия Гагарина — в честь посёлка, расположенного в 325 километрах к северо-востоку. Чтобы сбить с толку врагов, в этом населённом пункте даже сделали муляжи стартового стола и ракет.

Сейчас Байконур — самый надёжный и активный космодром в мире. Это огромный комплекс площадью 6717 кв. км. Россия арендует его у Казахстана до 2050 года.

Байконур