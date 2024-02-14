Природа страшнее, чем мы думаем: в Бразилии обнаружили гриба-паразита, проникающего в тело пауков

Журналист Жоау Араужо открыл новый вид гриба-паразита, атакующего пауков

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Журналист Жоау Араужо из Нью-Йоркского ботанического сада представил новое и удивительное открытие в мире грибов — Purpureocillium.

Фото: Openverse by Atsushi Nakajima is licensed under CC BY 4.0

Этот гриб, обнаруженный в Бразилии, оказался подобным грибу-зомби и представляет угрозу для пауков. Гриб заражает своих хозяев, споры его приземляются на тело паука и проникают в его внутренности. После этого грибковая ткань медленно распространяется, размножаясь в виде дрожжеподобных клеток, преодолевает иммунную систему хозяина и вызывает заболевание. Когда паук умирает, из его головы вырастает пурпурный стебель, который представляет собой своеобразный след этого процесса.

Интересно отметить, что Purpureocillium ранее считались одним видом, обитающим в различных частях мира, включая Японию. Однако новые исследования подсказывают, что эти грибы на самом деле представляют несколько неописанных видов, а открытие в Бразилии — лишь одно из многих, сообщает Daily Mail.

Помимо этого аспекта, ученым предстоит разгадать ещё одну загадку: происхождение ярко-фиолетового цвета стебля. На данный момент считается, что это может быть связано с метаболитами, производимыми паразитическими грибами.

Это открытие поднимает новые вопросы о разнообразии и функциональности грибов-паразитов, а также их влиянии на биологические системы в различных уголках планеты.