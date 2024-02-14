Учёные нашли в космосе воду, которая могла стать источником жизни на Земле

Учёные Юго-Западного исследовательского института (Техас) нашли воду на сухих астероидах, пишет Phys.org. По утверждению издания, такое открытие сделано впервые.
Астрофизики проанализировали состав четырёх астероидов: Ирис, Массалия, Парфенопа и Мельпомена. Эти богатые силикатами небесные тела относятся к сухим или безводным, они образовались вблизи Солнца.
"Астероиды — остатки процесса формирования планет, поэтому их состав варьируется в зависимости от того, в каком месте солнечной туманности они образовались", — объясняет доктор Анисия Арредондо.
В исследовании использовались данные стратосферной обсерватории инфракрасной астрономии SOFIA. Они позволили однозначно идентифицировать молекулы воды по крайней мере на двух малых планетах; на двух других сделать это оказалось сложнее из-за сильной зашумлённости.
"Вода на астероидах может быть связана с минералами, а также адсорбирована силикатами и захвачена или растворена в силикатном ударном стекле", — прокомментировала Арредондо.
По её словам, воды на астероидах так же много, как на южной стороне Луны, найденной там тоже с помощью SOFIA.
"Распределение воды на астероидах представляет особый интерес, поскольку это может пролить свет на то, как вода появилась на Земле", — заключила учёная.
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