Учёные нашли в космосе воду, которая могла стать источником жизни на Земле

Американские учёные впервые нашли воду на астероидах

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные Юго-Западного исследовательского института (Техас) нашли воду на сухих астероидах, пишет Phys.org. По утверждению издания, такое открытие сделано впервые.

Фото: NASA by Carla Thomas/SwRI

Астрофизики проанализировали состав четырёх астероидов: Ирис, Массалия, Парфенопа и Мельпомена. Эти богатые силикатами небесные тела относятся к сухим или безводным, они образовались вблизи Солнца.

"Астероиды — остатки процесса формирования планет, поэтому их состав варьируется в зависимости от того, в каком месте солнечной туманности они образовались", — объясняет доктор Анисия Арредондо.

В исследовании использовались данные стратосферной обсерватории инфракрасной астрономии SOFIA. Они позволили однозначно идентифицировать молекулы воды по крайней мере на двух малых планетах; на двух других сделать это оказалось сложнее из-за сильной зашумлённости.

"Вода на астероидах может быть связана с минералами, а также адсорбирована силикатами и захвачена или растворена в силикатном ударном стекле", — прокомментировала Арредондо.

По её словам, воды на астероидах так же много, как на южной стороне Луны, найденной там тоже с помощью SOFIA.

"Распределение воды на астероидах представляет особый интерес, поскольку это может пролить свет на то, как вода появилась на Земле", — заключила учёная.