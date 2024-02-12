Луну затрясло от того, что она скукожилась — чем это плохо для землян, объяснили учёные

Астрофизики заметили уменьшение Луны на 50 метров за сотни миллионов лет

1:51 Your browser does not support the audio element. Наука

Луну буквально затрясло от того, что она скукожилась, заметили учёные. Результаты их наблюдений опубликованы в январе в Planetary Science.

Фото: NASA by Public domain

Изучая данные с запущенного в 2009 году аппарата НАСА Lunar Reconnaissance Orbiter, исследователи зафиксировали сильнейшее лунотрясение на южном полюсе спутника — именно там, где в перспективе земляне должны обустроить лунную базу.

Ведущий автор работы, старший научный сотрудник Центра изучения Земли и планет Национального музея воздухоплавания и астронавтики Томас Р. Уоттерс считает причиной мощных тектонических возмущений образование надвиговых разломов из-за сжатия ночного светила.

Ранее было показано, что за последние сотни миллионов лет Луна съёжилась метров на 50 — в первую очередь, из-за остывания ядра, а также под действием земной гравитации и приливных сил.

"Наш анализ даёт первые доказательства того, что эти разломы всё ещё активны и, вероятно, производят лунотрясения сегодня, когда Луна продолжает постепенно остывать и сжиматься", — писал Уоттерс в Nature Geoscience в 2019 году.

НАСА собирается высадить астронавтов в южной полярной области Луны в 2026 году. Там предполагается наличие запасов воды, поэтому эта часть небесного тела наиболее интересна для человечества. В прошлом году туда полетел российский лунный зонд (разбился) и индийский — именно для поиска воды (успешная посадка, но отработал всего один лунный день); Китай планирует отправить туда посадочный модуль и луноход.

"Глобальное распределение новых разломов, их потенциальная активность в результате продолжающегося сжатия должны учитываться при планировании расположения и стабилизации постоянных станций на Луне", — резюмировал учёный.