Каких животных первыми отправят заселять Луну и Марс: планетологи выбрали кандидатов

Тихоходки первыми покорят Луну, а сверчки — Марс, решили планетологи

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Человечество давно грезит колонизацией других планет и, кажется, осуществление этой мечты не за горами — NASA обещает развернуть лунную базу уже к концу десятилетия. Но прежде туда придётся отправить животных — и для понимания, возможна ли вообще жизнь за пределами Земли, и, если всё нормально, для создания экосистемы.

Фото: NASA is licensed under Public domain

Учёные порассуждали, какие животные лучше всего подходят на роль первопроходцев на Луне и Марсе.

Главный негативный фактор — слабая гравитация, считает планетолог из Исследовательского центра Эймса NASA Кристофер Маккей.

На Марсе она в три раза меньше, чем на Земле, на Луне — в шесть раз, уточнил он.

В остальном земную обстановку можно воссоздать: давление, температура, состав атмосферы, но с тяготением ничего не поделаешь, посетовал специалист. Поэтому животные не смогут нормально стоять, передвигаться и уже тем более расти и развиваться.

Да, это ключевая проблема, согласился астробиолог из Вашингтонского университета в Сиэтле Дэвид Кэтлинг. В этой связи самыми подходящими для освоения космоса ему кажутся "более простые животные, такие как насекомые или ракообразные" — как более выносливые.

Нет лучше кандидатов, чем сверчки, уверен Кэтлинг. Он ссылается на исследование Университета Южной Австралии и Международного космического университета во Франции от 2020 года. Его авторы признали сверчков Acheta Domesticus лучшим насекомым в качестве источника белка с учётом потребляемого комбикорма в условиях замкнутого контура. К тому же они могут опылять растения и удобрять безжизненную марсианскую почву. Столь же хороши в этом плане креветки, добавил Кэтлинг.

А Луну уже пытаются покорять тихоходки. В выносливости с этими, как их ещё называют, "водяными медведями" не сравнится никто — они не боятся испепеляющей жары, сильного холода, радиации и космического вакуума. Эксперименты показали выживаемость и способность к размножению этих удивительных существо после 12 дней пребывания в экстремальных условиях.