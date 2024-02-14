Учёные совсем уже: хотят запустить в космос зонтик размером с Аргентину, чтобы остановить глобальное потепление

Климатологи предложили накрыть Землю зонтиком от Солнца

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Климатологи предложили накрыть Землю гигантским зонтиком от Солнца, чтобы остановить глобальное потепление, пишет Daily Mail.

Фото: Technion-Israel Institute of Technology

Пока что команда Израильского технологического института Технион ищет до 20 миллионов долларов на прототип площадью 100 квадратных футов. Если найдут, он будет создан к 2027 году.

А в перспективе будет изготовлен лёгкий парус размером с Аргентину. В сложенном виде его запустят в точку Лагранжа L1 за 9 миллионов миль отсюда, где уравновешиваются силы притяжения Земли и Солнца, и там развернут.

По расчётам учёных, заслонив Землю от Солнца тенью в миллион квадратных миль, они смогут уменьшить потепление на 2,7 °F за два года — те самые 1,5 °C, заложенные как целевой показатель международными соглашениями о климате.

Идея загородиться от светила не нова — Билл Гейтс, например, предлагал распылить в стратосфере миллионы тонн мела, это обошлось бы в 3 миллиона долларов.

Но научное сообщество относится к этому по большей части скептически.

Лучше бы эти миллионы потратить на борьбу с выбросами парниковых газов, считает докторант Европейского центра исследований и повышения квалификации в области научных вычислений во Франции Сюзанна Баур.

Затея астрономически дорогая и потребует "перераспределения средств из военного бюджета на мирные цели", согласен гарвардский физик Ави Леб.