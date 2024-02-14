Климатологи предложили накрыть Землю гигантским зонтиком от Солнца, чтобы остановить глобальное потепление, пишет Daily Mail.
Пока что команда Израильского технологического института Технион ищет до 20 миллионов долларов на прототип площадью 100 квадратных футов. Если найдут, он будет создан к 2027 году.
А в перспективе будет изготовлен лёгкий парус размером с Аргентину. В сложенном виде его запустят в точку Лагранжа L1 за 9 миллионов миль отсюда, где уравновешиваются силы притяжения Земли и Солнца, и там развернут.
По расчётам учёных, заслонив Землю от Солнца тенью в миллион квадратных миль, они смогут уменьшить потепление на 2,7 °F за два года — те самые 1,5 °C, заложенные как целевой показатель международными соглашениями о климате.
Идея загородиться от светила не нова — Билл Гейтс, например, предлагал распылить в стратосфере миллионы тонн мела, это обошлось бы в 3 миллиона долларов.
Но научное сообщество относится к этому по большей части скептически.
Лучше бы эти миллионы потратить на борьбу с выбросами парниковых газов, считает докторант Европейского центра исследований и повышения квалификации в области научных вычислений во Франции Сюзанна Баур.
Затея астрономически дорогая и потребует "перераспределения средств из военного бюджета на мирные цели", согласен гарвардский физик Ави Леб.
По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.