Шотландская учёная Ханна Ричи опровергла свои же прогнозы об апокалипсисе из-за изменений климата. Она написала книгу "Это не конец света", в которой признала семь принципиальных ошибок. С содержанием покаянной монографии ознакомилась на днях Daily Mail.
С молодости специалист по данным из Оксфордского университета была ярой приверженкой зелёной повестки. Она пугала человечество стихийными бедствиями, массовым голодом и вообще Судным днём, если оно не одумается и не прекратит загрязнять окружающую среду.
Стало общим место пугать людей, что они умрут от изменений климата, пишет Ричи в предисловии к своей книге. Это не так, заявляет она теперь. И приводит аргументы.
Раздельный сбор мусора, энергосберегающие лампочки, отказ от одноразового пластика не спасают экологию. Есть гораздо более серьёзные проблемы, которые мы упускаем за этими мелочами.
Автор с сожалением приводит данные соцопроса о том, что шесть из десяти человек считают употребление местных и органических продуктов лучшим способом сокращения выбросов парниковых газов.
Это миф, насаждаемый нечестными маркетологами. По результатам исследования 2021 года, "продовольственные мили" дают не более 5% всех выбросов от пищевой промышленности.
Производство мяса действительно оставляет вчетверо больший углеродный след, чем веганская диета, признала Ричи. Но не нужно забывать, что выращивание органических сельхозкультур требует больше земли и минеральных удобрений, которые сильно загрязняют воду.
Представления об экологически ответственном образе жизни нуждаются в ребрендинге, убеждена эксперт.
"Атомная энергия, плотная городская жизнь и обработанные продукты питания — всё это может быть полезно для окружающей среды, несмотря на то, что идёт вразрез с нашими инстинктами", — написала Ричи в The Times.
Судите сами. Озоновая дыра, которой всех пугали с 1980-х, затянулась. Выбросы диоксида серы, вызывавшие кислотные дожди, во многих странах сократились более чем на 85%.
Выбросы парниковых газов достигли пика, а значит, дальнейший их рост прекратится. Ричи приводит цифры: максимум был отмечен в 2012 году — 5,4 тонны углерода на душу населения. В дальнейшем показатели росли очень медленно, а в 2021-м даже снизились из-за пандемии. Похоже, человечество вышло на плато.
Учёная призывает власти стимулировать выбор общества в пользу электромобилей, солнечных батарей и продуктов растительного происхождения. Растущий спрос сделает их в конечном итоге доступнее для всех слоёв населения.
Уже сейчас представители среднего класса могут позволить себе электромобиль, а в эксплуатации он обходится даже дешевле традиционного бензинового транспорта, констатирует Ричи.
За последние годы солнечная энергия подешевела на 90%, ветровая — на 70%, добавляет она.
К 2030 году экологи пророчат рост средней температуры на планете на 2,7 °F (1,5 °C) по сравнению с доиндустриальной эпохой, и складывается впечатление, что такое потепление станет переломным моментом на пути к концу света.
"Но это неправда", — уверена Ханна Ричи.
По её словам, последствия глобального потепления усиливаются нелинейно, и надо бороться с ним рационально.
"Нам никогда не поздно действовать", — заключила она.
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.