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Учёная отреклась от своих пророчеств о том, что "мы все умрём от изменения климата", и признала 7 ошибок

Учёная Ричи опровергла свой прогноз об апокалипсисе из-за изменений климата

3:58
Наука

Шотландская учёная Ханна Ричи опровергла свои же прогнозы об апокалипсисе из-за изменений климата. Она написала книгу "Это не конец света", в которой признала семь принципиальных ошибок. С содержанием покаянной монографии ознакомилась на днях Daily Mail.

Учёная Ричи опровергла свой прогноз об апокалипсисе из-за изменений климата
Фото: Pixabay

С молодости специалист по данным из Оксфордского университета была ярой приверженкой зелёной повестки. Она пугала человечество стихийными бедствиями, массовым голодом и вообще Судным днём, если оно не одумается и не прекратит загрязнять окружающую среду.

Стало общим место пугать людей, что они умрут от изменений климата, пишет Ричи в предисловии к своей книге. Это не так, заявляет она теперь. И приводит аргументы.

1. Чрезмерное внимание мелочам

Раздельный сбор мусора, энергосберегающие лампочки, отказ от одноразового пластика не спасают экологию. Есть гораздо более серьёзные проблемы, которые мы упускаем за этими мелочами.

2. Органическая еда

Автор с сожалением приводит данные соцопроса о том, что шесть из десяти человек считают употребление местных и органических продуктов лучшим способом сокращения выбросов парниковых газов.

Это миф, насаждаемый нечестными маркетологами. По результатам исследования 2021 года, "продовольственные мили" дают не более 5% всех выбросов от пищевой промышленности.

Производство мяса действительно оставляет вчетверо больший углеродный след, чем веганская диета, признала Ричи. Но не нужно забывать, что выращивание органических сельхозкультур требует больше земли и минеральных удобрений, которые сильно загрязняют воду.

Представления об экологически ответственном образе жизни нуждаются в ребрендинге, убеждена эксперт.

"Атомная энергия, плотная городская жизнь и обработанные продукты питания — всё это может быть полезно для окружающей среды, несмотря на то, что идёт вразрез с нашими инстинктами", — написала Ричи в The Times.

3. Экологический кризис преодолён

Судите сами. Озоновая дыра, которой всех пугали с 1980-х, затянулась. Выбросы диоксида серы, вызывавшие кислотные дожди, во многих странах сократились более чем на 85%.

4. Выбросы парниковых газов достигли пика

Выбросы парниковых газов достигли пика, а значит, дальнейший их рост прекратится. Ричи приводит цифры: максимум был отмечен в 2012 году — 5,4 тонны углерода на душу населения. В дальнейшем показатели росли очень медленно, а в 2021-м даже снизились из-за пандемии. Похоже, человечество вышло на плато.

5. Личный выбор

Учёная призывает власти стимулировать выбор общества в пользу электромобилей, солнечных батарей и продуктов растительного происхождения. Растущий спрос сделает их в конечном итоге доступнее для всех слоёв населения.

6. Альтернатива ископаемому топливу

Уже сейчас представители среднего класса могут позволить себе электромобиль, а в эксплуатации он обходится даже дешевле традиционного бензинового транспорта, констатирует Ричи.

За последние годы солнечная энергия подешевела на 90%, ветровая — на 70%, добавляет она.

7. Потепление на 1,5 градуса — не катастрофа

К 2030 году экологи пророчат рост средней температуры на планете на 2,7 °F (1,5 °C) по сравнению с доиндустриальной эпохой, и складывается впечатление, что такое потепление станет переломным моментом на пути к концу света.

"Но это неправда", — уверена Ханна Ричи.

По её словам, последствия глобального потепления усиливаются нелинейно, и надо бороться с ним рационально.

"Нам никогда не поздно действовать", — заключила она.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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