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Береговая охрана Японии не нашла застрявших во льдах косаток — эколог предположил, что с ними стало

Эколог Лисицын сообщил о провале попытки спасти косаток из ледовой ловушки

1:32
Наука

Береговая охрана Японии не нашла косаток, застрявших во льдах близ берега Хоккайдо, сообщил РИА Новости независимый эколог Дмитрий Лисицын в среду.

Эколог Лисицын сообщил о провале попытки спасти косаток из ледовой ловушки
Фото: Yahoo

По его словам, патрульный корабль "Тэсио", который за усиленную защиту некоторые даже называют ледоколом, курсирует в зоне бедствия с рассвета. Но — тщетно.

"Судя по всему, за ночь ледовые массы сильно сместились, и там, где косатки были вчера, сегодня утром их уже не было", — предположил Лисицын.

Пограничники продолжают поиски. Им предстоит найти косаток или окончательно удостовериться, что там их нет.

"В последнем случае это может означать две вещи — либо косатки смогли за ночь освободиться и уйти, либо они погибли", — пояснил учёный.

Время на поиски и вызволение косаток из ледяного плена ограничено. По словам руководителя Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН Сергея Масленникова, они могут дышать через полыньи.

Но старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов уверен, что бедолаги долго так не продержатся, и чтобы спасти их, остаются считанные часы.

Ранее телеканал NHK сообщил о стае косаток, застрявших во льдах пролива между японским Хоккайдо и российским Кунаширом. Животные потерпели бедствие примерно в километре от города Раусу.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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