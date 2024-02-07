Косатки, попавшие в ледовую ловушку, должны спастись, уверен учёный: он объяснил свой оптимизм

Биолог Масленников: косатки во льдах Японии могут дышать через полынью

Косатки, застрявшие во льдах у северного побережья Японии, достаточно сильны, чтобы носом пробивать полыньи, поэтому смогут дышать, заверил руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН Сергей Масленников.

Фото: KAKE News on X

"Косатки могут продержаться долго, вопрос в том, чтобы полынья вообще была. Это крупные животные, они могут мордой разбивать лед. Но им надо побольше полынью, так как они дышат не носом, у них дыхало на верхней части головы", — объяснил он РИА Новости.

По словам, учёного, если это смогут сделать взрослые особи, то и детёныши не пропадут — у косаток высокий уровень социализации, поэтому они способны к обучению и помогают друг другу.

Он предположил, что попавшие в беду животные, скорее всего, охотились в опасном в это время года районе.

"Такой ледовый период на юге Охотского моря небольшой, но косатки могут его не пережить", — уточнил Масленников.

Ранее телеканал NHK сообщил о стае косаток, застрявших во льдах пролива между японским Хоккайдо и российским Кунаширом. Из-за мощного ледяного покрова корабли не могут к ним подойти, чтобы спасти.

Косатки во льдах около берегов Японии