Японский лунный модуль SLIM ушёл в спячку на ночь — 14 суток

Японцы снова отключили свой лунный модуль

1:05 Your browser does not support the audio element. Наука

"Умный посадочный модуль для исследования Луны" SLIM ушёл в режим гибернации на всю лунную ночь, сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA в твиттере (ныне X, заблокирован в РФ).

Фото: JAXA

Напомним, после посадки зонд опрокинулся, следствием чего стал жёсткий дефицит энергии из-за не направленных к Солнцу батарей. Японцы уж и не надеялись включить своё детище, однако, слегка подзарядившись, SLIM заработал и передал на Землю уйму полезной информации и фото.

Сейчас на Луне наступила ночь продолжительностью две недели, и аппарат пришлось отключить.

"Хотя SLIM не был предназначен для суровых лунных ночей, мы планируем попытаться начать работу с середины февраля, когда Солнце снова будет светить на солнечные элементы", — обещают инженеры.

Несмотря на проблемы, проект решено признать успешным. Основную свою задачу — точную и мягкую посадку на Луне — зонд выполнил: он прилунился в 55 метрах от заданной точки при расчётной погрешности в 100 метров.