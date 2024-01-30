На пороге громкого открытия: японцы сумели включить опрокинувшийся лунный зонд

Японское космическое агентство JAXA смогло включить лунный модуль SLIM после его нештатной посадки на наш спутник, сообщил руководитель проекта Шиничиро Сакаи.
Напомним, во время прилунения "Умный посадочный модуль для исследования Луны" (SLIM) опрокинулся навзничь, из-за чего его солнечные батареи оказались повёрнуты в сторону от светила. Специалисты сомневались, что в таком положении аппарату хватит энергии для работы.
Полежав на боку, зонд подзарядился и включился. Он передал на Землю фото и результаты анализа базальтовых пород на поверхности Луны.
"Если мы сможем обнаружить оливины и сравнить их с земными аналогами, это поможет проверить теории, что Луна когда-то была частью Земли", — объяснил Сакаи.
Благодаря миссии SLIM Япония стала пятой страной после СССР, США, Китая и Индии, осуществившей посадку своего аппарата на поверхность нашего спутника.
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