На пороге громкого открытия: японцы сумели включить опрокинувшийся лунный зонд

Японский лунный модуль SLIM заработал после нештатной посадки

0:58 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Космос

Японское космическое агентство JAXA смогло включить лунный модуль SLIM после его нештатной посадки на наш спутник, сообщил руководитель проекта Шиничиро Сакаи.

Фото: JAXA

Напомним, во время прилунения "Умный посадочный модуль для исследования Луны" (SLIM) опрокинулся навзничь, из-за чего его солнечные батареи оказались повёрнуты в сторону от светила. Специалисты сомневались, что в таком положении аппарату хватит энергии для работы.

Полежав на боку, зонд подзарядился и включился. Он передал на Землю фото и результаты анализа базальтовых пород на поверхности Луны.

"Если мы сможем обнаружить оливины и сравнить их с земными аналогами, это поможет проверить теории, что Луна когда-то была частью Земли", — объяснил Сакаи.

Благодаря миссии SLIM Япония стала пятой страной после СССР, США, Китая и Индии, осуществившей посадку своего аппарата на поверхность нашего спутника.