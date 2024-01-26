Раскрыты подробности нештатной посадки лунного зонда SLIM: что его ждёт

Японский лунный зонд SLIM совершил мягкую посадку 19 января, сделав, таким образом, страну восходящего солнца пятой "лунной державой".
Но не всё прошло гладко. Японское космическое агентство JAXA раскрыло подробности.
Посадка была мягкой — со скоростью 1,4 м/с, что в пределах допустимого, — и в заданном районе — в 55 метрах от запланированной точки.
Но сразу после аппарат опрокинулся вверх тормашками — предположительно из-за отключения одного из двигателей чуть раньше нужного.
Вся аппаратура зонда цела и работоспособна, включая два маленьких лунохода, выброшенных им на поверхность спутника.
Но в результате опрокидывания солнечные батареи направлены в сторону от светила и не получают достаточного количества энергии. Они жёстко закреплены, остаётся одна надежда — что постепенно солнце переместится так, чтобы ярче их освещать.
А пока командой с Земли аппарат пришлось отключить. Но он успел передать телеметрические данные и первые фото.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.