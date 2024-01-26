Раскрыты подробности нештатной посадки лунного зонда SLIM: что его ждёт

Японский космический зонд опрокинулся на Луне вверх тормашками

1:19 Your browser does not support the audio element. Наука Экология Космос

Японский лунный зонд SLIM совершил мягкую посадку 19 января, сделав, таким образом, страну восходящего солнца пятой "лунной державой".

Фото: JAXA

Но не всё прошло гладко. Японское космическое агентство JAXA раскрыло подробности.

Посадка была мягкой — со скоростью 1,4 м/с, что в пределах допустимого, — и в заданном районе — в 55 метрах от запланированной точки.

Но сразу после аппарат опрокинулся вверх тормашками — предположительно из-за отключения одного из двигателей чуть раньше нужного.

Вся аппаратура зонда цела и работоспособна, включая два маленьких лунохода, выброшенных им на поверхность спутника.

LEV-1 — луноход-попрыгун с камерой, термометром, радиационным монитором и инклинометром.

LEV-2 — крохотный 250-граммовый луноход, разработанный в сотрудничестве с Sony и производителем игрушек Tomy.

Но в результате опрокидывания солнечные батареи направлены в сторону от светила и не получают достаточного количества энергии. Они жёстко закреплены, остаётся одна надежда — что постепенно солнце переместится так, чтобы ярче их освещать.

А пока командой с Земли аппарат пришлось отключить. Но он успел передать телеметрические данные и первые фото.