Раскрыта тайна гигантских дыр, испещривших землю Сибири

Норвежские учёные установили причину появления гигантских кратеров в Сибири

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Гигантские кратеры в Сибири, появившиеся в последние годы, стали следствием глобального потепления. К такому выводу пришли учёные Университета Осло, реферат их исследования публикует New Scientist.

Фото: AFP via Getty Images by Vasily Bogoyavlensky

Первая из этих странных воронок была обнаружена в 2012 году. После нашли ещё по меньшей мере семь. Все они расположены на полуостровах Ямал и Гыдан. Кратеры огромные: глубина самого впечатляющего — более 50 метров, а ширина — свыше 20 метров.

Больше нигде такие объекты не встречаются, что заставило предположить их геохимическую природу — ведь на Ямале обширные запасы природного газа. Гипотеза сотрудников факультета геолого-геофизических наук Университета такова: из-за глобального потепления вечная мерзлота больше не может сдерживать выходящий из разлома метан. Когда утечка газа достигает поверхности, он взрывается, образуя воронки.

Колоссальные дыры в земле получили официальное название — кратеры газового выброса.

Учёные напоминают о несметном количестве парниковых газов, замороженных в вечной мерзлоте — в пересчёте на углерод более 1700 миллиардов тонн. Они допускают, что таких кратеров, скорее всего, гораздо больше, но они заполнены водой и снегом, поэтому незаметны.

Тающая вечная мерзлота не только отравляет атмосферу парниковыми газами, из неё, как предупредили французские исследователи, могут вырваться на волю опасные "зомби-вирусы".

Кратеры в Сибири