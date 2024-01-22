Новая пандемия будет из-за выпущенных в Сибири "зомби-вирусов"

The Guardian: учёные предупредили о "зомби-вирусах" из Сибири

2:19 Your browser does not support the audio element. Наука Экология

В мире может разразиться новая пандемия, если люди растревожат древние вирусы, закованные вечной мерзлотой, пишет The Guardian в воскресенье.

Фото: AFP by Mladen Antonov

Учёные ждут новую пандемию с юга, а зря, заметил генетик Жан-Мишель Клавери из Университета Марселя.

"При этом мало внимания уделяется возможной вспышке на Крайнем Севере, которая может распространиться на юг, — и я считаю, что это упущение. Там есть опасные вирусы, которые могут заразить людей и вызвать новую эпидемию", — предупредил он.

Законсервированную заразу учёные называют микробами Мафусаила или вирусами зомби. В толще ледяной породы патогены сохраняют опасность неограниченно долгое время. Клавери нашёл такие штаммы в ходе экспедиции Сибири в 2014 году.

"Вы можете положить йогурт в вечную мерзлоту, и он всё ещё будет съедобным 50 000 лет спустя", — привёл он пример.

По его словам, риск высвобождения "зомби-вирусов" возрастает с развитием арктического судоходства и сибирской промышленности, особенно горнодобывающей, когда бурятся скважины и разрабатываются шахты.

"Эти операции высвободят огромное количество патогенов, которые всё ещё процветают там. Шахтёры будут приходить и дышать вирусами. Последствия могут быть катастрофическими", — объяснил специалист.

Иммунная система современного человека не знакома с древними возбудителями.

"Мы не знаем, какие вирусы скрываются в вечной мерзлоте, но я думаю, что существует реальный риск, что один из них может спровоцировать вспышку заболевания — скажем, древней формы полиомиелита", — прокомментировала вирусолог Марион Купманс из Медицинского центра Эразмус в Роттердаме.

"Наша иммунная система, возможно, никогда не контактировала с некоторыми из этих микробов, и это ещё одна проблема, — подтвердил Клавери. — Сценарий возвращения к нам неизвестного вируса, однажды заразившего неандертальца, хотя и маловероятен, стал вполне возможным".

Учёные призывают создать арктическую сеть мониторинга, чтобы вовремя выявить вырвавшиеся на волю "зомби-вирусы" и предотвратить пандемию, ещё более смертоносную, чем та, что бушевала ещё недавно.

"Сейчас мы столкнулись с реальной угрозой, и нам нужно быть готовыми к ней", — заключил Жан-Мишель Клавери.

Вирус из вечной мерзлоты