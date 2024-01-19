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Ученые обнаружили в Индии 2800-летнее поселение

2:02
Наука

В ходе археологических раскопок в Ваднагаре, Гуджарат, Индия, на расстоянии около 900 км к юго-западу от Нью-Дели, обнаружены следы поселения, возведенного около 2800 лет назад. Результаты исследования были опубликованы в журнале Quaternary Science Reviews.

Ученые обнаружили в Индии 2800-летнее поселение
Фото: Оpenverse by Capture The Uncapturable is licensed under CC BY 2.0 .

Поселение, датированное 800 годом до нашей эры, было обнаружено коллективом ученых из ИИТ Харагпура, Археологической службы Индии (ASI), Лаборатории физических исследований (PRL), Университета Джавахарлала Неру (JNU) и Деканского колледжа.

По оценкам исследователей, данное поселение, существовавшее в 800 году до нашей эры, представляет собой комплекс из семи культурных этапов. Эти данные подтверждают, что период "Темного века" является мифом, и культуры продолжали существовать в этом регионе на протяжении последних 5500 лет без полного уничтожения.

Интересно, что неопубликованные радиоуглеродные датировки позволяют предположить возможную дату поселения в 1400 году до нашей эры, что соответствует поздней фазе постурбанистического Хараппского периода.

Термин "Темный век" относится к периоду между упадком цивилизации долины Инда и началом железного века, охватывающем такие города, как Гандхар в Афганистане и Кошал в Уттар-Прадеше, Индия.

Обнаруженные артефакты включают керамику, медные, золотые, серебряные и железные предметы, а также сложные браслеты. Также были найдены формы для монет греческого царя Аполлодата из периода индо-греческого правления в Ваднагаре.

Эти раскопки выявили Ваднагар как один из самых древних городов, который продолжает существовать в пределах единственного укрепления, найденного в Индии на данный момент.

Археологические находки предоставляют ценную информацию о разнообразных культурных и исторических слоях Ваднагара, подчеркивая его значение как центра цивилизации на протяжении многих веков.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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