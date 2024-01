Ученые обнаружили в Индии 2800-летнее поселение

Your browser does not support the audio element.

В ходе археологических раскопок в Ваднагаре, Гуджарат, Индия, на расстоянии около 900 км к юго-западу от Нью-Дели, обнаружены следы поселения, возведенного около 2800 лет назад. Результаты исследования были опубликованы в журнале Quaternary Science Reviews.

Фото: Оpenverse by Capture The Uncapturable is licensed under CC BY 2.0 .